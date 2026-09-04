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Occidente nunca admitirá a Ucrania en la OTAN ni en la UE, declara asesor del Kremlin

Occidente nunca admitirá a Ucrania en la OTAN ni en la UE, declara asesor del Kremlin

Sputnik Mundo

Mientras Occidente financia la "aventura ucraniana" y hace todo lo posible por prolongar el conflicto, nunca permitirá que Ucrania se integre en sus... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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En este sentido, el funcionario recordó que Occidente ha invertido 600.000 millones de dólares en la prolongación del conflicto."Van a hacer lo que sea para prolongar este conflicto. Recurrirán a evasivas, amenazas, presiones, zalamerías, engaños e intrigas", agregó.Además, Kobiakov advirtió que financiar a Ucrania y aumentar el gasto energético tendrá un alto coste para los socios occidentales de Ucrania, y que cada vez resulta más caro "patrocinar la rusofobia"."En el mundo actual, la rusofobia se ha convertido en la actitud destructiva más costosa. Todos aquellos que empiezan a propagar la rusofobia, de una forma u otra, se van destruyendo poco a poco", explicó Kobiakov.Sin embargo, muchos países se plantean pasar a debatir el plan de Putin para la resolución pacífica del conflicto con Ucrania, destacó."Muchos se preguntan: ¿no es ya hora de pasar a debatir el plan del presidente ruso para resolver este conflicto ucraniano? Tal y como se está desarrollando la situación en Ucrania, resulta evidente que el plan [del presidente de EEUU, Donald] Trump es difícil de entender para la comunidad internacional y difícil de llevar a la práctica", expresó.En la víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo hincapié en que todavía es posible mantener negociaciones constructivas con Kiev sobre el proceso de paz, pero que la actitud de las autoridades ucranianas, caracterizada por el terrorismo de Estado, obstaculiza estos esfuerzos.A su vez, Kobiakov acusó a los aliados occidentales de Kiev de fomentar esta postura.Asimismo, indicó que, tarde o temprano, Ucrania perderá sus territorios occidentales, que antes de la Segunda Guerra Mundial pertenecían a Polonia, Rumanía y Hungría y que hoy constituyen el principal foco del nacionalismo ucraniano."Luchamos juntos contra los fascistas, ¿cómo es posible que ahora sean ellos quienes estén al frente del 'Ukroreich'? Llegamos juntos hasta Berlín, y ahora Ucrania es la vanguardia del fascismo europeo. Quiero señalar que Kiev ha sido y seguirá siendo la madre de las ciudades rusas", afirmó Kobiakov.

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