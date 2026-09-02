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"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania

"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania

Sputnik Mundo

EEUU, Europa y el entorno cercano de Zelenski quieren "aplastar a Ucrania" arrastrando a las mujeres a la "trituradora de la guerra", afirmó el teniente... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T10:42+0000

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Un día antes, la revista digital del Quincy Institute, Responsible Statecraft, había señalado que el debate entre funcionarios ucranianos y occidentales sobre una posible movilización de mujeres indica que el déficit de personal militar en las FFAA de Ucrania es peor de lo que se cree. La publicación destaca que el país atraviesa una gravísima crisis demográfica, consecuencia de la decisión de rechazar las negociaciones de paz en favor de la guerra —decisión respaldada en su momento por los líderes de EEUU y Europa—, con una tasa de mortalidad casi cuatro veces superior a la de natalidad.En este contexto, parte de los funcionarios ucranianos y de los partidarios occidentales de la guerra debaten la idea de movilizar a las mujeres. En esa línea se enmarca la petición presentada por el exministro de Defensa Alexéi Réznikov, quien citó como ejemplo a Israel. El 24 de agosto, el exenviado especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, declaró que las mujeres ucranianas deberían ser movilizadas al Ejército, ya que, según él, "combaten tan bien como los hombres". El exenviado de Trump calificó el servicio de las mujeres como "importante", y varios medios presentaron la iniciativa como una "victoria del feminismo".Según señalaron los medios, el propio hecho de que se debata este tema es una señal alarmante que evidencia la magnitud de las pérdidas y la crisis de personal de las FFAA ucranianas, así como el enorme desequilibrio de fuerzas frente a Rusia, que hace cada vez menos realista una victoria militar de Kiev.A principios de agosto, en el sitio web del Gabinete de Ministros de Ucrania apareció una petición que exige extender el servicio militar obligatorio a las mujeres sin hijos, supuestamente para hacer efectivo el principio constitucional según el cual la defensa de Ucrania es deber de todos los ciudadanos.

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