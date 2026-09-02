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"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania
"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania
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EEUU, Europa y el entorno cercano de Zelenski quieren "aplastar a Ucrania" arrastrando a las mujeres a la "trituradora de la guerra", afirmó el teniente... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Un día antes, la revista digital del Quincy Institute, Responsible Statecraft, había señalado que el debate entre funcionarios ucranianos y occidentales sobre una posible movilización de mujeres indica que el déficit de personal militar en las FFAA de Ucrania es peor de lo que se cree. La publicación destaca que el país atraviesa una gravísima crisis demográfica, consecuencia de la decisión de rechazar las negociaciones de paz en favor de la guerra —decisión respaldada en su momento por los líderes de EEUU y Europa—, con una tasa de mortalidad casi cuatro veces superior a la de natalidad.En este contexto, parte de los funcionarios ucranianos y de los partidarios occidentales de la guerra debaten la idea de movilizar a las mujeres. En esa línea se enmarca la petición presentada por el exministro de Defensa Alexéi Réznikov, quien citó como ejemplo a Israel. El 24 de agosto, el exenviado especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, declaró que las mujeres ucranianas deberían ser movilizadas al Ejército, ya que, según él, "combaten tan bien como los hombres". El exenviado de Trump calificó el servicio de las mujeres como "importante", y varios medios presentaron la iniciativa como una "victoria del feminismo".Según señalaron los medios, el propio hecho de que se debata este tema es una señal alarmante que evidencia la magnitud de las pérdidas y la crisis de personal de las FFAA ucranianas, así como el enorme desequilibrio de fuerzas frente a Rusia, que hace cada vez menos realista una victoria militar de Kiev.A principios de agosto, en el sitio web del Gabinete de Ministros de Ucrania apareció una petición que exige extender el servicio militar obligatorio a las mujeres sin hijos, supuestamente para hacer efectivo el principio constitucional según el cual la defensa de Ucrania es deber de todos los ciudadanos.
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"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania

10:42 GMT 02.09.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov"Inmoral": exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania (Imagen creada por IA)
Inmoral: exmilitar de EEUU arremete contra el posible reclutamiento de mujeres en Ucrania (Imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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EEUU, Europa y el entorno cercano de Zelenski quieren "aplastar a Ucrania" arrastrando a las mujeres a la "trituradora de la guerra", afirmó el teniente coronel retirado del Ejército estadounidense Daniel Davis. Sus declaraciones tienen lugar en medio de informaciones sobre una posible movilización forzosa de mujeres en Ucrania.

"Juro por Dios que cada vez parece menos que sea Rusia quien quiere destruir a Ucrania, y más que sean EEUU, Europa y el círculo cercano de Zelenski. ¿Ahora pretenden meter a las mujeres ucranianas en la trituradora de esta guerra invencible? Es inmoral", escribió en la red social X.

Un día antes, la revista digital del Quincy Institute, Responsible Statecraft, había señalado que el debate entre funcionarios ucranianos y occidentales sobre una posible movilización de mujeres indica que el déficit de personal militar en las FFAA de Ucrania es peor de lo que se cree.
La publicación destaca que el país atraviesa una gravísima crisis demográfica, consecuencia de la decisión de rechazar las negociaciones de paz en favor de la guerra —decisión respaldada en su momento por los líderes de EEUU y Europa—, con una tasa de mortalidad casi cuatro veces superior a la de natalidad.
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En este contexto, parte de los funcionarios ucranianos y de los partidarios occidentales de la guerra debaten la idea de movilizar a las mujeres. En esa línea se enmarca la petición presentada por el exministro de Defensa Alexéi Réznikov, quien citó como ejemplo a Israel.

El 24 de agosto, el exenviado especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, declaró que las mujeres ucranianas deberían ser movilizadas al Ejército, ya que, según él, "combaten tan bien como los hombres". El exenviado de Trump calificó el servicio de las mujeres como "importante", y varios medios presentaron la iniciativa como una "victoria del feminismo".
Según señalaron los medios, el propio hecho de que se debata este tema es una señal alarmante que evidencia la magnitud de las pérdidas y la crisis de personal de las FFAA ucranianas, así como el enorme desequilibrio de fuerzas frente a Rusia, que hace cada vez menos realista una victoria militar de Kiev.

"El hecho de que se esté considerando seriamente la movilización de mujeres al Ejército es otra señal de que Ucrania está fracasando en este ámbito, lo que confirma la reciente advertencia del exministro de Defensa Mijaíl Fiódorov, de que Ucrania está 'perdiendo la guerra, lenta pero progresivamente'", subraya la revista Responsible Statecraft.

A principios de agosto, en el sitio web del Gabinete de Ministros de Ucrania apareció una petición que exige extender el servicio militar obligatorio a las mujeres sin hijos, supuestamente para hacer efectivo el principio constitucional según el cual la defensa de Ucrania es deber de todos los ciudadanos.
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