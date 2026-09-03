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"¡Vamos a pedir ese dinero!": Trump reclama a la UE ayuda que dio a Kiev
"¡Vamos a pedir ese dinero!": Trump reclama a la UE ayuda que dio a Kiev
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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que solicitará al bloque europeo que se le reembolse a Washington todo el dinero que otorgó a Ucrania en armamento... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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Según el mandatario, la Administración Biden "dio demasiadas municiones" a Kiev "sin costo para ellos [los ucranianos]. Sin embargo, advirtió, esto derivó en una afectación directa a los arsenales del Pentágono. Trump ha dicho en varias ocasiones que EEUU dio a Ucrania asistencia militar por 350.000 millones de dólares.
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"¡Vamos a pedir ese dinero!": Trump reclama a la UE ayuda que dio a Kiev

23:35 GMT 03.09.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que solicitará al bloque europeo que se le reembolse a Washington todo el dinero que otorgó a Ucrania en armamento a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otros mecanismos.
"Cientos de miles de millones de dólares fueron dados a Ucrania y la OTAN, sin cargos, por los cuales Europa debió pagar -si tan sólo se los hubieran pedido-, pero vamos a pedir ese dinero de vuelta, aunque estará un poco retrasado", escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.
Según el mandatario, la Administración Biden "dio demasiadas municiones" a Kiev "sin costo para ellos [los ucranianos]. Sin embargo, advirtió, esto derivó en una afectación directa a los arsenales del Pentágono.
Trump ha dicho en varias ocasiones que EEUU dio a Ucrania asistencia militar por 350.000 millones de dólares.
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