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"¡Vamos a pedir ese dinero!": Trump reclama a la UE ayuda que dio a Kiev

"¡Vamos a pedir ese dinero!": Trump reclama a la UE ayuda que dio a Kiev

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que solicitará al bloque europeo que se le reembolse a Washington todo el dinero que otorgó a Ucrania en armamento... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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Según el mandatario, la Administración Biden "dio demasiadas municiones" a Kiev "sin costo para ellos [los ucranianos]. Sin embargo, advirtió, esto derivó en una afectación directa a los arsenales del Pentágono. Trump ha dicho en varias ocasiones que EEUU dio a Ucrania asistencia militar por 350.000 millones de dólares.

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