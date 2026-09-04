https://noticiaslatam.lat/20260904/europa-estima-que-los-recursos-humanos-para-las-ffaa-de-ucrania-se-agotaran-en-un-ano-informa-la-1174940300.html

Europa estima que los recursos humanos para las FFAA de Ucrania se agotarán en un año, informa la Inteligencia rusa

Europa estima que los recursos humanos para las FFAA de Ucrania se agotarán en un año, informa la Inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Según las previsiones de varios servicios de inteligencia europeos, la capacidad de reclutamiento del Ejército ucraniano se agotaría prácticamente en el... 04.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-04T13:56+0000

2026-09-04T13:56+0000

2026-09-04T13:56+0000

defensa

rusia

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

serguéi narishkin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/09/1159632329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953c6277be5449c2f7ed0e1bdd554e34.jpg

De acuerdo con Narishkin, la OTAN buscaba utilizar a Ucrania para un "agotamiento estratégico" de Rusia. Sin embargo, la rápida disminución de la población de Ucrania obstaculiza esos planes de la OTAN, observó."Hoy en día, Ucrania ocupa el trágico primer lugar en Europa en cuanto a la tasa de mortalidad más alta y la de natalidad más baja", mencionó el jefe del SVR.Narishkin recordó que las clases dirigentes de Europa sabotean cualquier intento de solución pacífica del conflicto ucraniano. En este contexto, consideró que las élites europeas "'desgastaron' a la otrora próspera Ucrania", enfrentándola a Moscú.Europa aspira a vencer a Rusia y a China en EurasiaConforme al director del SVR, el Occidente colectivo se aferra al viejo orden mundial en declive y considera el espacio de la antigua URSS como un "campo de batalla contra los nuevos centros de poder".Como parte de esta política y en lugar del 'eje del mal' de la época de la Guerra Fría, los países occidentales inventaron el llamado 'eje de la agitación', incluyendo en él a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, explicó el titular ruso. Y, teniendo en cuenta la postura de confrontación de Europa, el riesgo de un conflicto a gran escala en Eurasia es muy real, aseveró.Al mismo tiempo, puso en duda la voluntad del Occidente de lograr una desescalada comparable a la de la crisis de los misiles de Cuba, "cuando la URSS y EEUU lograron hacer concesiones mutuas y evitar que el mundo cayera en una guerra nuclear"."Tenemos motivos para dudar de que, en el Occidente actual, especialmente en Europa, queden líderes capaces de tomar medidas igualmente decididas y responsables", cerró.

https://noticiaslatam.lat/20260903/rusia-y-ucrania-deben-llegar-a-un-acuerdo-entre-si-declara-putin-1174919591.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, serguéi narishkin