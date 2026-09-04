Europa estima que los recursos humanos para las FFAA de Ucrania se agotarán en un año, informa la Inteligencia rusa
© AP Photo / Oleg PetrasiukUcranianos recién reclutados entrenan sus habilidades tácticas en una carrera de obstáculos en el campo de entrenamiento en la región de Donetsk, el 14 de octubre de 2024.
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Según las previsiones de varios servicios de inteligencia europeos, la capacidad de reclutamiento del Ejército ucraniano se agotaría prácticamente en el transcurso de un año, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso), Serguéi Narishkin.
"Para este caso, existe un 'plan B' europeo, que consiste en la militarización de la propia Europa (...) Intentando revivir en Europa el 'espíritu del Wehrmacht'", agregó en la reunión de los jefes de los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia de los países de la Comunidad de Estados Independientes.
De acuerdo con Narishkin, la OTAN buscaba utilizar a Ucrania para un "agotamiento estratégico" de Rusia. Sin embargo, la rápida disminución de la población de Ucrania obstaculiza esos planes de la OTAN, observó.
"Hoy en día, Ucrania ocupa el trágico primer lugar en Europa en cuanto a la tasa de mortalidad más alta y la de natalidad más baja", mencionó el jefe del SVR.
Narishkin recordó que las clases dirigentes de Europa sabotean cualquier intento de solución pacífica del conflicto ucraniano. En este contexto, consideró que las élites europeas "'desgastaron' a la otrora próspera Ucrania", enfrentándola a Moscú.
Europa aspira a vencer a Rusia y a China en Eurasia
Conforme al director del SVR, el Occidente colectivo se aferra al viejo orden mundial en declive y considera el espacio de la antigua URSS como un "campo de batalla contra los nuevos centros de poder".
"En otras palabras, los europeos niegan a los países de la región una verdadera subjetividad geopolítica. Los ven, en esencia, como una 'zona de amortiguación', el control de la cual les permitirá asegurar la derrota estratégica de sus adversarios existenciales —Rusia y China", indicó Narishkin.
Como parte de esta política y en lugar del 'eje del mal' de la época de la Guerra Fría, los países occidentales inventaron el llamado 'eje de la agitación', incluyendo en él a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, explicó el titular ruso. Y, teniendo en cuenta la postura de confrontación de Europa, el riesgo de un conflicto a gran escala en Eurasia es muy real, aseveró.
Al mismo tiempo, puso en duda la voluntad del Occidente de lograr una desescalada comparable a la de la crisis de los misiles de Cuba, "cuando la URSS y EEUU lograron hacer concesiones mutuas y evitar que el mundo cayera en una guerra nuclear".
"Tenemos motivos para dudar de que, en el Occidente actual, especialmente en Europa, queden líderes capaces de tomar medidas igualmente decididas y responsables", cerró.
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