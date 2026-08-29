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Rusia no ve perspectivas de una mejora en las relaciones con Europa
Rusia no ve perspectivas de una mejora en las relaciones con Europa
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Por el momento, no hay perspectivas de un acercamiento entre Rusia y Europa debido a la actitud beligerante de los actuales dirigentes europeos, declaró el... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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"Por ahora, no veo ningún motivo para esperar una mejora en nuestras relaciones con Europa. Los políticos actuales, la generación de políticos que está en el poder, mantiene una postura de confrontación, no solo de palabra, sino también de hecho. Están movilizando por completo el potencial militar (...) y lo están dirigiendo contra nuestro país, participando directamente en las hostilidades contra nosotros", declaró Peskov al comentar las relaciones de Rusia y los países europeos.El portavoz añadió que Rusia tiene que ser consciente de ese hecho."Sin duda, debemos seguir abiertos a establecer relaciones y de hecho mantenemos nuestra apertura, pero comprendiendo perfectamente con quién estamos tratando", añadió.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que Moscú no tiene intención de atacar a los países de la OTAN. Son los mismos políticos occidentales que utilizan regularmente la supuesta amenaza rusa para intimidar a su población con el fin de desviar la atención de los problemas internos.Mientras tanto, Rusia registra una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales en los últimos años, a la que se suma el apoyo militar y político que Occidente presta a Ucrania. Moscú sostiene que el suministro de material bélico a Kiev convierte a los países occidentales en participantes directos del conflicto ucraniano y solo obstaculiza los esfuerzos de resolución de la crisis.
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Rusia no ve perspectivas de una mejora en las relaciones con Europa

16:28 GMT 29.08.2026
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimediaEl Gran Palacio del Kremlin y las torres del Kremlin de Moscú
El Gran Palacio del Kremlin y las torres del Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
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Por el momento, no hay perspectivas de un acercamiento entre Rusia y Europa debido a la actitud beligerante de los actuales dirigentes europeos, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Por ahora, no veo ningún motivo para esperar una mejora en nuestras relaciones con Europa. Los políticos actuales, la generación de políticos que está en el poder, mantiene una postura de confrontación, no solo de palabra, sino también de hecho. Están movilizando por completo el potencial militar (...) y lo están dirigiendo contra nuestro país, participando directamente en las hostilidades contra nosotros", declaró Peskov al comentar las relaciones de Rusia y los países europeos.
El portavoz añadió que Rusia tiene que ser consciente de ese hecho.
"Sin duda, debemos seguir abiertos a establecer relaciones y de hecho mantenemos nuestra apertura, pero comprendiendo perfectamente con quién estamos tratando", añadió.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que Moscú no tiene intención de atacar a los países de la OTAN. Son los mismos políticos occidentales que utilizan regularmente la supuesta amenaza rusa para intimidar a su población con el fin de desviar la atención de los problemas internos.
Mientras tanto, Rusia registra una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales en los últimos años, a la que se suma el apoyo militar y político que Occidente presta a Ucrania. Moscú sostiene que el suministro de material bélico a Kiev convierte a los países occidentales en participantes directos del conflicto ucraniano y solo obstaculiza los esfuerzos de resolución de la crisis.
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