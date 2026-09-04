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El Metro de la Ciudad de México celebra casi 60 años de ser "un espacio de difusión de la cultura" | Video

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro —que este 4 de septiembre celebra 57 años de servicio— no se limita a trasladar a cerca de cuatro millones de... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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En 1988, el Metro inauguró su primer museo: el Túnel de la Ciencia, un espacio emblemático para la divulgación científica y tecnológica ubicado en el kilométrico pasillo que conecta a las líneas 3 y 5 de la estación La Raza, en el norte de la capital mexicana. Cerca de un millón 884.607 usuarios transitan todos los días por el pasillo de difusión de la ciencia más visitado del mundo, según datos oficiales.El directivo está a cargo de un kilómetro de espacios de exhibición distribuidos en las 12 líneas del sistema y diversos museos al interior de la ciudad subterránea en donde, los 365 días del año, se exponen fotografías, pintura y hasta piezas arqueológicas que fueron descubiertas durante los trabajos de excavación y construcción del transporte público que solo en 2025 trasladó a 1.241 millones 582.324 usuarios, de acuerdo con datos recabados por las autoridades de la Ciudad de México.Museo del MetroUno de los recintos que dirige Zenteno es el Museo del Metro. Enclavado en la estación Mixcoac (suroeste), en el transbordo que enlaza las líneas 7 y 12, el espacio conformado por siete salas posee en su acervo los diarios y fotografías del día de la inauguración del STC, mobiliario de distintas décadas, planos que dan cuenta del proceso de planeación y construcción de varias de las rutas, los uniformes que vistieron los operadores del pasado y boletos de todos los tiempos.En la sala denominada Objetos Cotidianos, una de las que "más causan sensación" entre los visitantes, se pueden apreciar piezas arqueológicas recuperadas desde las primeras etapas de excavación del STC. "Esto es [posible gracias a] un convenio con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). Ellos catalogaron y nos dijeron en qué líneas se encontró cada cosa", precisó.Una de las obras que más destacó Zenteno se encuentra en el espacio Imagen México, que alberga varios de los trabajos que realizó el arquitecto Eduardo Terrazas para la inauguración del STC. "Ahí se toman muchas fotos [para las redes sociales]", comentó.Patrimonio muralístico y arqueológicoLa cultura en el Metro rebasa las salas de exposición. Recientemente, el patrimonio muralístico se acrecentó con el nuevo mural monumental Apoteosis, del artista plástico Federico Kampf, instalado en la estación Auditorio (oeste) de la Línea 7. Mientras que, en la estación Pino Suárez (centro), donde se cruzan las líneas 1 y 2, los usuarios pueden apreciar la pirámide de Ehécatl, una estructura prehispánica que data aproximadamente del año 1.400 d. C. "Es el basamento arqueológico más visitado, quizás del mundo, porque por ahí pasan cerca de 60.000 personas diarias", dijo Zenteno.Creación de públicos y cine Debido a la premura con la que, en muchas ocasiones, viajan quienes utilizan este medio de transporte, lograr que se acerquen a disfrutar de la oferta implica retos para la imaginación y la llamada creación de públicos. Al respecto, el director de Cultura del Metro detalló que se trata de "una batalla contra el acelere cotidiano de los traslados", sobre todo en horarios pico."Pero en la tarde, que ya vienen más relajados, tratamos de darles una motivación después de tener un día difícil. Buscamos [inaugurar] diferentes tipos de exposiciones, unas que los confronten, otras que sean muy ligeras, música también de todos los géneros. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que el usuario sienta que se está llevando algo más que el mero transporte y que lo comparta", relató.Un ejemplo es el cine de la estación Zapata (sur), en la Línea 12, que se ha convertido "en un lugar donde se reúnen las familias. Los usuarios que, a lo mejor, no tienen un recurso tan vasto para poder llevar a sus hijos cada fin de semana al cine, aquí sí lo pueden hacer", compartió Zenteno.La ciudad subterránea dialoga con el exteriorAdemás de acercarse a los pasajeros y sus necesidades cotidianas, cada espacio y exhibición artística convive de forma armónica con el exterior. Tal es el caso de la estación Hidalgo (centro), que alberga la galería pública de arte contemporáneo más grande del mundo. "Se intentó que coincidiera o que se hablara de lo que pasa arriba, afuera del sistema. Lo que nosotros queremos es que el usuario se sienta relajado, no tensionado", destacó Zenteno."Nosotros nos debemos mucho a la generosidad de los artistas. Ellos vienen y traen su propuesta, nosotros la evaluamos y la vamos asignando a los diferentes espacios", ahondó."Es todo un reto. Todo lo que está bajo tierra siempre va a estar afectado por el agua; es imposible decir que hay metros —subterráneos, quiero decir— que no tengan temas con las filtraciones. Tener arte en un espacio húmedo y mantenerlo al 100% es muy complicado", relató.Derechos culturales En ese sentido, destacó que el impacto cultural y social de este medio de transporte en la vida de la sociedad se enmarca como una "obligación de las instancias gubernamentales y nosotros, desde septiembre [de 1969], que se abrió al público el Metro, teníamos ya contempladas acciones culturales".De igual modo, Zenteno argumentó que es importante "ya pensar en actualizar" varios de estos sitios, incluidas las vitrinas, y crecer. "Por ejemplo, en la Línea 12 tenemos muchos espacios con oportunidad de tener una instalación cultural", señaló."Es importante crecer hacia otros lados donde la oferta cultural no está tan fuerte, como la periferia de la ciudad, extenderse hacia allá y modernizar lo que ya tenemos. Me gustaría mucho que cada estación tenga algo cultural: un mural, un espacio para exponer, que se pueda llevar a cabo un acto escénico", añadió.Visitas guiadasPor último, el directivo cultural del Metro hizo una invitación a todas las escuelas y docentes de la capital del país latinoamericano a que visiten los museos del transporte y recorran, con sus alumnos, los murales y todos los recintos. "Nosotros les ofrecemos tener visitas guiadas. Tenemos un equipo que [se dedica a esta labor]", dijo.Para conocer la cartelera cultural del STC Metro, los visitantes pueden ingresar al sitio: metrocdmx.gob.mx.

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