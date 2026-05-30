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Una mirada que cambió la Ciudad de México: se cumple el centenario del arquitecto Teodoro González de León

Una mirada que cambió la Ciudad de México: se cumple el centenario del arquitecto Teodoro González de León

Sputnik Mundo

El maestro modernista, célebre por construir el Museo Tamayo y el MUAC, Reforma 222 y renovar el Auditorio Nacional, entre otras obras emblemáticas, cumpliría... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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La arquitectura mexicana se viste de gala durante todo este 2026 para conmemorar el centenario del natalicio de Teodoro González de León, una de las figuras más influyentes de la historia del urbanismo nacional. El arquitecto y artista, fallecido hace una década a los 90 años de edad, dejó un legado monumental que sigue definiendo la identidad visual de la capital —ciudad en la que nació un 29 de mayo de 1926— y de diversas regiones mexicanas con estructuras brutalistas que combinan la grandeza de la tradición prehispánica con la innovación del modernismo europeo.A través de su prolífica trayectoria, llevada adelante durante décadas junto a su socio, Abraham Zabludovsky, González de León se distinguió por encarnar una visión de la arquitectura de carácter eminentemente público y civil, pero sin por eso renunciar al diseño vanguardista al que se sintió atraído desde adolescente, cuando fue aprendiz del afamado urbanista suizo Le Corbusier en Francia, tras haber concurrido en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Sus imponentes creaciones, edificadas habitualmente con concreto cincelado y exhibiendo un estilo mesoamericano de líneas geométricas que dialogan con el espacio público, se han transformado en emblemas urbanos, y abarcan desde museos y complejos habitacionales de gran escala hasta sedes de poderes públicos e instituciones académicas.Entre sus obras más conocidas se destacan la renovación del Auditorio Nacional, uno de los recintos que mejor reflejan la fusión de modernidad y ambición popular que se convirtió en su estilo; el Museo Tamayo Arte Contemporáneo; las oficinas centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Mixcoac; las torres Reforma 222; la sede del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en Ciudad Universitaria, al sur de la capital del país latinoamericano.La huella de González de León —quien famosamente describió a la Ciudad de México como "complejísima, sucia, corrupta, pero de una intensidad inigualable"— también se extendió hacia el ámbito académico con obras de la envergadura del Colegio de México, el edificio vertical del Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Universidad Pedagógica Nacional. A nivel corporativo, proyectó el complejo Arcos Bosques en las Lomas, popularmente conocido como El Pantalón y una de las edificaciones citadinas más altas, mientras que fuera de la capital fue responsable del Centro de Convenciones de Querétaro (centro) y la sede del Congreso del Estado de Guanajuato (centro), entre muchos otros.Un gran legado urbanoPara celebrar este centenario, un comité organizador conformado por colegas y amigos de González de León —incluyendo la arquitecta Fernanda Canales y el escritor Juan Villoro— ha coordinado un programa multidisciplinario de actividades en colaboración con diversas instituciones culturales. La agenda, que ya dio inicio con recorridos urbanos guiados y conversatorios en el Colegio Nacional, abarca proyecciones cinematográficas del documental Teodoro en Concreto (estrenado en 2017), simposios especializados, conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional y exposiciones que se extenderán hasta finales de año.En un diálogo con Sputnik, el arquitecto Felipe Leal, uno de los gestores del programa-homenaje, titulado TGL 100: cien años de legado urbano, compartió detalles sobre su relación con quien fuera su mentor y amigo cercano durante las últimas tres décadas de vida. Leal relató que la relación entre ambos se estrechó significativamente durante su gestión como director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, período en el que invitó constantemente al maestro a participar en conferencias, ciclos académicos y jurados.Leal recordó a González de León como un hombre de una vitalidad y energía excepcionales, quien a pesar de su avanzada edad continuaba viajando por el mundo, leyendo profusamente y conociendo de primera mano las nuevas tendencias urbanísticas globales. Subrayó que el célebre arquitecto poseía una gran sed de conocimiento que lo impulsaba a rodearse de profesionales más jóvenes, tanto para retroalimentarse de la vida universitaria como para comprender los acontecimientos en otras disciplinas.Esta estrecha complicidad profesional y personal llevó a Leal a colaborar de manera directa con González de León en el desarrollo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), inaugurado en el 2008. De acuerdo con el entrevistado, esa experiencia compartida motivó a un grupo compacto de amigos y colaboradores cercanos —entre quienes se encuentran los también arquitectos Alberto Kalach, Jorge Gamboa de Buen, Ernesto Betancourt— a unirse de forma independiente para coordinar los esfuerzos institucionales del centenario.Al ser consultado por las particularidades de su legado, Leal mencionó a Sputnik dos factores fundamentales que marcan su estilo: el establecimiento de un lenguaje arquitectónico único y su profunda formación cultural. Explicó que el estilo del creador resulta inmediatamente reconocible debido a la monumentalidad de sus volúmenes y al uso riguroso de una propuesta monomatérica basada en el concreto cincelado o martelinado, un sello que buscaba dotar a la obra pública de un carácter perdurable.Asimismo, Leal enfatizó que trascendió las fronteras de su propia disciplina al consolidarse como un creador multidimensional, melómano empedernido, pintor y un gran conocedor de la literatura y las artes visuales de vanguardia —su esposa, la poeta y traductora uruguaya Ulalume González de León, era considerada de igual manera una erudita todoterreno—. Según el testimonio del coordinador, el arquitecto poseía un gusto apasionado por la conversación y el debate intelectual, al grado de que escuchar sus reflexiones teóricas resultaba tan enriquecedor como contemplar sus propios edificios.Respecto a la continuidad de las actividades, el entrevistado extendió a los lectores de Sputnik una invitación especial para las muestras que se inaugurarán en septiembre, entre las que destaca la gran exhibición de maquetas, planos y documentos históricos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, institución que actualmente resguarda el archivo completo del arquitecto. De manera paralela, El Colegio Nacional albergará la exposición "Teodoro Multidimensional", orientada a mostrar su faceta menos conocida como pintor, escultor de piezas pequeñas y escritor, revelando su correspondencia con figuras como Octavio Paz y Alejandro Rossi.

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