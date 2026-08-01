https://noticiaslatam.lat/20260801/en-la-era-del-selfie-la-fototeca-nacional-celebra-50-anos-de-cuidar-el-acervo-fotografico-de-mexico-1174497806.html

En la era del 'selfie', la Fototeca Nacional celebra 50 años de cuidar el acervo fotográfico de México

En la era del 'selfie', la Fototeca Nacional celebra 50 años de cuidar el acervo fotográfico de México

Sputnik Mundo

En tiempos de infinitos 'selfies', la Fototeca Nacional de México celebra 50 años de existencia con la exposición "Memoria de luz y plata", instalada en Paseo... 01.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-01T01:45+0000

2026-08-01T01:45+0000

2026-08-01T01:45+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

ciudad de méxico (cdmx)

sociedad

fototeca nacional (méxico)

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174498504_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_b22c259709c6e5ecd75b73b6354bff6e.jpg

La instalación consta de 80 fotografías pertenecientes a alguna de las 50 colecciones que conforman el acervo histórico del recinto, el cual cuenta con más de 1,2 millones de fotos que datan de 1845 hasta 2026."Tiene a varios autores como [Hugo] Brehme, Matteson, [Agustín] Casazola, Tina Modotti, Guillermo Kahlo, por mencionar algunos unos. Lo más importante es que la gente que la pueda visitar y recorrer va a enterarse de cómo se hacía fotografía en el siglo XIX e inicios del siglo XX y, sobre todo, ver diferentes formas de interpretar una mirada. Es decir, el fotógrafo propone una imagen, pero el espectador es quien da la lectura final", explica en entrevista para Sputnik el director del Sistema Nacional de Fototecas-Fototeca Nacional, Juan Carlos Valdez.La Fototeca Nacional fue inaugurada el 20 de noviembre de 1976, con el objetivo de resguardar la memoria fotográfica del país latinoamericano. Actualmente, cuenta con 50 fototecas regionales que buscan ampliar la memoria visual de México, a partir de las vivencias y recuerdos de la población, aunque también existe colaboración con fototecas de naciones como Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Panamá, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, España y Japón."No nos interesa reunir todo. Al contrario, lo que hacemos es estimular la creación de fototecas en los diferentes estados de la república para que las historias regionales se queden ahí, para que la gente que vive en esas zonas sienta propio ese acervo y lo haga suyo. De esa manera, existe una posibilidad mayor de conservación y de difusión del mismo", aseveró el funcionario.La fotografía en el mundo contemporáneoTodo el acervo que contiene la Fototeca Nacional es análogo. Lo conforman principalmente negativos —en placa de vidrio o película flexible—, pero también hay impresiones derivadas de otro tipo de procesos como los cianotipos, la plata gelatina, platinotipos o gomas bicromatadas."Nosotros tenemos bien claro que la fotografía tiene dos cualidades que son indispensables: la artística y la documental. En ocasiones, las fotografías pueden reunir ambas. Y es así que se selecciona precisamente por la importancia de los autores o de los eventos", detalla Juan Carlos Valdez sobre el proceso de selección del acervo.De acuerdo con Valdez, entre las razones por las cuales no han apostado por un acervo digital se encuentran lo costoso de los procesos para mantener el archivo digital en buena calidad, sin mencionar que la tecnología cambia muy rápido, por lo que, en un par de años, los mecanismos de resguardo podrían ser obsoletos.En una era donde la fotografía es accesible para todos y prescindible como objeto de consumo, donde quedaron atrás las reuniones para revisar el álbum familiar, el objetivo de la Fototeca es promover la fotografía como un encuentro con los seres queridos y de conservación de la memoria colectiva."Por fortuna, la gente ha tomado ya conciencia de ello y está buscando vías para recuperar precisamente esa posibilidad de tener esa visión familiar, sobre todo. Recordemos que, en este caso, la memoria no es nada más recordar por recordar, sino que es un constructo social que nos permite usar una representación de aquello que queremos reconocer como propio. Y en ese sentido es como la generación más reciente lo viene retomando", aseguró Valdez.Como parte de la conmemoración del 50 aniversario de la Fototeca Nacional, además de la exposición Memoria de luz y plata, se realizará el 19 de agosto un foro en el marco de la Feria Internacional del Libro organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología, donde especialistas hablarán sobre la labor de conservación que realizan.De igual modo, en octubre se realizarán dos mesas de trabajo sobre el uso y valor del acervo fotográfico mexicano, enfocado en las tareas académicas y de difusión cultural.

https://noticiaslatam.lat/20241221/los-murales-que-tepito-guarda-en-sus-calles-muestran-la-otra-cara-del-barrio-bravo--video-1159848457.html

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

🎭 arte y cultura, ciudad de méxico (cdmx), sociedad, fototeca nacional (méxico), 💬 entrevistas