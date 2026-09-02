https://noticiaslatam.lat/20260902/un-informe-de-la-policia-espanola-senala-a-marruecos-por-organizar-la-crisis-migratoria-en-ceuta-1174904269.html

Un informe de la Policía española señala a Marruecos por organizar la crisis migratoria en Ceuta

Un informe de la Policía española señala a Marruecos por organizar la crisis migratoria en Ceuta

Sputnik Mundo

La unidad de inteligencia de la Policía Nacional de España sostiene que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta fue planificada y... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T14:34+0000

2026-09-02T14:34+0000

2026-09-02T14:34+0000

españa

seguridad

marruecos

ceuta

policía nacional de españa

gobierno de españa

🌍 europa

📰 crisis migratoria en ceuta

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174904380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1294fa2b64f36e6193c6b2f4c16f74b.jpg

El documento afirma que agentes marroquíes participaron en la operación y que incluye fotografías y nombres de algunos de los presuntos implicados.Además, el informe señala que uno de los principales objetivos del Gobierno marroquí habría sido colapsar el sistema español de control fronterizo y neutralizar la capacidad de respuesta del Estado. El documento también vincula directamente la operación con las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.Tras conocerse el informe, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que, "si es cierto", su contenido apuntaría a una "responsabilidad directa" de Marruecos. Añadió que, si se confirma, el Gobierno español "necesariamente" deberá exigir explicaciones a Rabat.El 17 de agosto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de España de maquillar la realidad y de pasividad frente a la crisis migratoria en esta ciudad autónoma.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.

https://noticiaslatam.lat/20260831/crisis-en-ceuta-golpea-al-gobierno-espanol-sanchez-pierde-apoyo-de-cara-a-las-elecciones-segun-1174873605.html

marruecos

ceuta

📰 crisis migratoria en ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, marruecos, ceuta, policía nacional de españa, gobierno de españa, 🌍 europa, 📰 crisis migratoria en ceuta