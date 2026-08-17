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"No hay voluntad": El presidente de Ceuta acusa a Madrid de pasividad ante la crisis migratoria
"No hay voluntad": El presidente de Ceuta acusa a Madrid de pasividad ante la crisis migratoria
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de España de maquillar la realidad y de pasividad frente a la crisis migratoria en esta ciudad... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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"En los primeros días de agosto, el Gobierno de la Nación pretendió maquillar la realidad afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad y que permanecían en nuestra ciudad 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían asaltado masivamente la frontera. Después de esos primeros días de agosto, pasividad casi absoluta a la hora de acometer las actuaciones que se requieren para volver a la normalidad", manifestó Vivas al término de un consejo de Gobierno extraordinario.Durante una comparecencia ante los medios, el presidente ceutí insistió en que no habrá normalidad hasta que regresen a Marruecos todos aquellos que cruzaron ilegalmente a la ciudad autónoma el 30 y el 31 de julio.Vivas puntualizó que Ceuta se encuentra "en situación de alto riesgo en relación a la seguridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios, la convivencia y la seguridad nacional"."No sabemos qué medidas se van a tomar para garantizar el blindaje de la frontera, para garantizar la seguridad de nuestra integridad territorial. No sabemos las medidas para reactivar Ceuta anímica y económicamente. No nos vale que nos digan que no se puede, no hay voluntad", enfatizó.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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"No hay voluntad": El presidente de Ceuta acusa a Madrid de pasividad ante la crisis migratoria
10:48 GMT 17.08.2026 (actualizado: 11:17 GMT 17.08.2026)
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de España de maquillar la realidad y de pasividad frente a la crisis migratoria en esta ciudad autónoma, semiexclave español al norte de Marruecos. En sus palabras, la zona sigue estando lejos de la normalidad.
"En los primeros días de agosto, el Gobierno de la Nación pretendió maquillar la realidad afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad y que permanecían en nuestra ciudad 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían asaltado masivamente la frontera. Después de esos primeros días de agosto, pasividad casi absoluta a la hora de acometer las actuaciones que se requieren para volver a la normalidad", manifestó Vivas al término de un consejo de Gobierno extraordinario.
Durante una comparecencia ante los medios, el presidente ceutí insistió en que no habrá normalidad hasta que regresen a Marruecos todos aquellos que cruzaron ilegalmente a la ciudad autónoma el 30 y el 31 de julio
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"No estamos alarmando [...] estamos simplemente cumpliendo con nuestra obligación de contar lo que ocurre. Y lo que ocurre es que a día de hoy, casi 20 días después del ataque, todavía no han sido identificadas las personas que, habiendo participado en el mismo, permanecen en nuestra ciudad", subrayó.
Vivas puntualizó que Ceuta se encuentra "en situación de alto riesgo en relación a la seguridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios, la convivencia y la seguridad nacional".
"No sabemos qué medidas se van a tomar para garantizar el blindaje de la frontera, para garantizar la seguridad de nuestra integridad territorial. No sabemos las medidas para reactivar Ceuta anímica y económicamente. No nos vale que nos digan que no se puede, no hay voluntad", enfatizó.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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