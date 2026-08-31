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Crisis en Ceuta golpea al Gobierno español: Sánchez pierde apoyo de cara a las elecciones, según encuesta

Crisis en Ceuta golpea al Gobierno español: Sánchez pierde apoyo de cara a las elecciones, según encuesta

Sputnik Mundo

Los resultados de la encuesta realizada por Sigma Dos muestran que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente del Gobierno, Pedro... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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Según la encuesta, el PSOE obtendría 101 escaños, con un 25,4% de los votos, si las elecciones se celebraran hoy, lo que supone 20 escaños menos de los que tiene actualmente. En cambio, el opositor Partido Popular (PP) pasaría de 137 a 143 escaños, mientras que el partido de extrema derecha Vox casi duplicaría su representación, de 33 a 61 diputados.Además, el 68,8% de los españoles y el 41,7% de quienes le apoyaron hace tres años consideran ahora que Sánchez debería dimitir de inmediato o convocar elecciones.Entre los antiguos votantes del PSOE que ahora le retirarían su apoyo, las principales razones son el descontento con la gestión del Gobierno (39,6%), con el liderazgo de Sánchez al frente del partido (31,6%) y la desconfianza hacia la información relacionada con la Presidencia del Gobierno (21,3%).Sánchez, que lleva en el poder desde 2018 y encabeza un Gobierno de coalición en minoría, deberá presentarse a la reelección el año que viene. Se prevé que las elecciones nacionales se celebren en la primera mitad del año, mientras que en la mayoría de las 17 comunidades autónomas y grandes ciudades del país la votación está prevista para finales de mayo.El 17 de agosto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de España de maquillar la realidad y de pasividad frente a la crisis migratoria en esta ciudad autónoma.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.

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