https://noticiaslatam.lat/20260902/respuesta-de-compromiso-milei-celebra-la-frase-de-trump-sobre-la-soberania-en-malvinas-1174899086.html

"Respuesta de compromiso": Milei celebra la frase de Trump sobre la soberanía en Malvinas

"Respuesta de compromiso": Milei celebra la frase de Trump sobre la soberanía en Malvinas

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró como una definición histórica la frase de su par estadounidense, Donald Trump, que por primera vez abrió la... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T01:00+0000

2026-09-02T01:00+0000

2026-09-02T01:29+0000

américa latina

política

donald trump

washington

eeuu

otan

argentina

javier milei

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/01/1174898875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b5389749c9734e8c303f699d3731afe.jpg

El Gobierno de la nación sudamericana escaló al máximo nivel institucional su respuesta a la primera declaración del mandatario norteamericano sobre la soberanía de las Malvinas: Milei anunció un mensaje en cadena nacional para el 3 de septiembre dedicada a la causa, horas después de calificar como "algo muy fuerte" los dichos de Trump sobre una eventual revisión de la postura histórica de Washington.Cuestionado por la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca sobre si reconsideraría el apoyo tradicional de la Casa Blanca a la postura británica, Trump respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas". Fue la primera vez que el mandatario se pronunció públicamente sobre la disputa territorial entre Buenos Aires y Londres por el archipiélago del Atlántico Sur.La frase surgió en medio de una tensión creciente entre Washington y Londres por el gasto militar. Trascendió que funcionarios del Pentágono evalúan distintas medidas para presionar al Reino Unido a elevar su inversión en defensa hasta el 5% del producto interno bruto (PIB), la meta que impulsa la administración estadounidense dentro de la OTAN, y que consideran insuficiente el plan británico anunciado en junio.La lectura del canciller Pablo Quirno fue más cauta que la del presidente. Ante medios locales, sostuvo que las palabras de Trump no modifican el escenario para Argentina y evitó vincular el episodio a un eventual respaldo directo de Washington al reclamo de soberanía, al remarcar que el país sudamericano debe concentrarse en lo que puede controlar por la vía diplomática propia.El funcionario comparó el episodio con uno similar ocurrido en abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba suspender el apoyo estadounidense al Reino Unido por su rol en la guerra contra Irán. En aquella oportunidad, el Departamento de Estado también relativizó el alcance de la filtración y ratificó la neutralidad de Washington sobre la disputa.El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, había remarcado semanas atrás que esa neutralidad "no ha cambiado". Desde Londres llegó la primera respuesta oficial británica tras los dichos de Trump: el ministro de Hacienda, John Healey, aseguró que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios de Washington sobre un cambio de posición sobre el tema."Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras (...) así lo deseen", sostuvo Healey, en la primera reacción de un funcionario del Gobierno de Andy Burnham desde que se conocieron los dichos del mandatario estadounidense.Consultado sobre si esperaba que Burnham incrementara el gasto militar de su país dentro de la meta del 5% del PIB que exige la OTAN, Trump evitó una definición directa sobre el vínculo entre ambos asuntos: "El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán", respondió, sin precisar plazos ni el tipo de decisión que evalúa su gobierno sobre la disputa.La cadena nacional del 3 de septiembre marcará la primera vez que el Gobierno recurra a ese formato institucional para referirse de manera específica al reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur desde el inicio de su gestión.Una ficha de presión sobre Londres"Lo que dijo Trump es una respuesta muy genérica, con lo cual es una respuesta de compromiso. La postura oficial de EEUU es la de la neutralidad. Si bien, de facto, hay una cooperación muy fuerte con el Reino Unido, naturalmente, la posición diplomática estadounidense es neutral. En todo caso, lo que podría pasar para Argentina es que Washington apoyase decididamente la soberanía efectiva como Brasil, Uruguay y Chile", dijo a Sputnik el analista internacional Ezequiel Magnani.Consultado por Sputnik, Sebastián Schulz, sociólogo y analista internacional, coincidió. El país norteamericano "nunca va a reconocer la legitimidad argentina sobre las islas Malvinas, por lo menos en este estado de situación internacional", señaló, y remarcó que Washington solo reconoce "un conflicto de soberanía" entre Buenos Aires y Londres.El sociólogo agregó que lo que busca Trump, según su lectura, es "torcer el rumbo de la política británica y forzar al gobierno de Gran Bretaña a destinar un mayor financiamiento al sostenimiento de la OTAN", ya que EEUU es "el principal financista del bloque, lo que vuelve muy difícil romper esa alianza estructural con Gran Bretaña".El rédito políticoSchulz fue crítico con la lectura que el propio Gobierno argentino buscó instalar. "Más allá de una retórica que busca marcar que Milei continúa con las reclamaciones de soberanía que son una política de Estado, en la práctica ha sido, más bien, todo lo contrario", advirtió. Para Magnani, el alineamiento incondicional de Milei con Trump tampoco garantiza una recompensa política concreta."Esto no nos debe engañar, porque lo que hace es poner en relieve los intereses de Argentina, y saber que esto es una cuestión sensible, pero por ahora no más que eso", opinó el politólogo, y aclaró que "no lo vería como un premio al buen comportamiento de Argentina en su alineamiento tan marcado".El especialista sintetizó su diagnóstico sobre el vínculo bilateral con una imagen contundente. La actitud de Washington "es como un caramelo de madera con azúcar impalpable, que dista mucho de tener un efecto concreto en este tema. EEUU está utilizando esta causa para operar a nivel geopolítico, y no podemos olvidarnos de eso", remarcó.

https://noticiaslatam.lat/20260901/exsecretario-de-malvinas-insta-a-argentina-a-jugar-todas-sus-cartas-tras-declaraciones-de-trump-1174894936.html

washington

eeuu

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, donald trump, washington, eeuu, otan, argentina, javier milei, 💬 opinión y análisis