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Moscú explica el cambio de estrategia de Occidente y su injerencia en los asuntos internos de otros países
Moscú explica el cambio de estrategia de Occidente y su injerencia en los asuntos internos de otros países
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Occidente empezó a utilizar las tecnologías digitales para ejercer influencia a distancia sobre los asuntos internos de los países en lugar de enviar tropas... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Estas declaraciones fueron emitidas en la mesa redonda Soberanía digital del sur global: nuevas oportunidades de colaboración, en el marco del programa empresarial del Foro Económico Oriental, organizado por Sputnik.En este sentido, señaló el doble rasero de los países occidentales, que condenan cualquier tipo de monopolio mientras mantienen el suyo en el ámbito digital, lo que les permite influir en otros Estados sin necesidad de una presencia física.Así, denunció que hoy en día, la neocolonización se ejerce a través de plataformas digitales y de la inteligencia artificial, cuyos "virreyes virtuales" de las nuevas metrópolis socavan los Estados desde dentro y bajo el pretexto de la defensa de los intereses nacionales.Como ejemplo, Zajárova mencionó a Ucrania, donde en las décadas de 1990 y 2000 la élite política del país vestía trajes típicos y lucía tocados y peinados tradicionales, al tiempo que recurría a una retórica nacionalista.Zajárova destacó que cualquier país poderoso debe disponer de amplias capacidades en materia de información y comunicación; de lo contrario, ni siquiera es posible hablar de su soberanía.La diplomática precisó que las capacidades informativas abarcan una amplia gama de indicadores: desde los medios de comunicación y la inteligencia artificial hasta las instalaciones necesarias para garantizar todo ello.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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Moscú explica el cambio de estrategia de Occidente y su injerencia en los asuntos internos de otros países

06:56 GMT 02.09.2026 (actualizado: 08:26 GMT 02.09.2026)
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La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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Occidente empezó a utilizar las tecnologías digitales para ejercer influencia a distancia sobre los asuntos internos de los países en lugar de enviar tropas allí, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Estas declaraciones fueron emitidas en la mesa redonda Soberanía digital del sur global: nuevas oportunidades de colaboración, en el marco del programa empresarial del Foro Económico Oriental, organizado por Sputnik.

"Para ejercer influencia, antes se necesitaba lo que los occidentales denominan boots on the ground: en el sentido político-militar y económico, era necesario estar físicamente presente. Hoy en día, la influencia sobre determinados Estados y sociedades se realiza en gran medida desde el exterior", declaró la diplomática.

En este sentido, señaló el doble rasero de los países occidentales, que condenan cualquier tipo de monopolio mientras mantienen el suyo en el ámbito digital, lo que les permite influir en otros Estados sin necesidad de una presencia física.
Así, denunció que hoy en día, la neocolonización se ejerce a través de plataformas digitales y de la inteligencia artificial, cuyos "virreyes virtuales" de las nuevas metrópolis socavan los Estados desde dentro y bajo el pretexto de la defensa de los intereses nacionales.
Moscú: medios de Occidente difunden teorías conspirativas, alimentan la especulación y crean mitos - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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Moscú: medios de Occidente difunden teorías conspirativas, alimentan la especulación y crean mitos
ayer, 19:00 GMT
Como ejemplo, Zajárova mencionó a Ucrania, donde en las décadas de 1990 y 2000 la élite política del país vestía trajes típicos y lucía tocados y peinados tradicionales, al tiempo que recurría a una retórica nacionalista.
"El resultado fue que, precisamente bajo el manto del uso de la simbología nacional, se produjo (...) el proceso de destrucción de la propia identidad, que comenzó con la soberanía y terminó con la mera destrucción de los propios pilares históricos y de la propia cultura, con la reescritura, la tergiversación", destacó la funcionaria.
Zajárova destacó que cualquier país poderoso debe disponer de amplias capacidades en materia de información y comunicación; de lo contrario, ni siquiera es posible hablar de su soberanía.
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La diplomática precisó que las capacidades informativas abarcan una amplia gama de indicadores: desde los medios de comunicación y la inteligencia artificial hasta las instalaciones necesarias para garantizar todo ello.
La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.
La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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