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Terrorismo ucraniano y cómo Rusia está vinculada a la crisis de Ceuta: lo más destacado de las declaraciones de Zajárova

Terrorismo ucraniano y cómo Rusia está vinculada a la crisis de Ceuta: lo más destacado de las declaraciones de Zajárova

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El último escándalo de corrupción en Ucrania demuestra que Kiev se convirtió en un "califato terrorista", declaró la portavoz de la Cancillería de Rusia, María... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Terrorismo ucraniano"Ahora esto es un califato terrorista del régimen de Kiev, con todos sus atributos. Aquí tenemos actos terroristas, aquí tenemos el desprecio de todas las normas jurídicas, tanto internacionales como ucranianas, empezando por la propia Constitución de Ucrania. Aquí tenemos también la convivencia entre bandas de una categoría particular y el Estado, y una falta total de control sobre lo que allí ocurre", se pronunció la representante oficial durante su rueda de prensa.Al mismo tiempo, la llamada medicina negra de trasplantes en Ucrania "ahora ha quedado confirmada en unas dimensiones increíbles". Los informes de la Fiscalía General de Ucrania presentaron datos sobre la desarticulación en la ciudad de Chernovtsí (oeste de Ucrania) de una gran red clandestina dedicada a la extracción y venta de tejidos humanos.Mientras tanto, agregó, los patrocinadores occidentales de Kiev se han convertido en cómplices directos de sus atentados dirigidos contra menores."El consentimiento silencioso de los países patrocinadores ante los ataques contra una infraestructura que no solo es puramente civil, sino específicamente infantil, los convierte en cómplices directos no solo de crímenes terroristas, sino de crímenes terroristas cometidos directamente contra niños", señaló.Con el inicio del nuevo año escolar, "como si se hubiera creado una categoría aparte con las escuelas y los jardines de niños, que el régimen de Kiev considera objetivos de ataques destinados específicamente a intimidar a la población".Mil ataques con drones al díaVolodímir Zelenski declaró la necesidad de atacar territorio ruso con 1.000 drones al día. Anteriormente, representantes de Kiev "gritaban que hacía falta un alto al fuego, que eran necesarias negociaciones", enfatizó la diplomática rusa.Agregó que la bravuconería de Zelenski sobre la necesidad de atacar territorio ruso "está dirigida al público occidental".Los llamamientos de Zelenski sobre golpes contra objetivos civiles en Rusia demostraron la falsedad de sus afirmaciones sobre su voluntad de alcanzar la paz, subrayó Zajárova. ¿Cómo está Rusia vinculada con Ceuta?No existen hechos que confirmen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España, de la que anteriormente habló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacó la portavoz de la Cancillería rusa."Cuando hay acusaciones, debe haber evidencias que después también deben ser verificadas, y solo entonces se puede hablar de una acusación como algo que pueda tomarse en serio. Sin evidencias, sin información respaldada por cifras, fechas y nombres, sencillamente no hay nada de qué hablar. En este caso podría haber sido cualquier otro país, porque no existen pruebas que lo confirmen", declaró.Conforme a Zajárova, Madrid podría haberse puesto en contacto con Moscú sobre esta cuestión a través de los canales de comunicación existentes, pero en lugar de ello prefirió "correr hacia el micrófono".Sanciones occidentales y situación de los activos rusosEl uso por parte de los países europeos de los activos rusos congelados se considera un delito y será castigado, afirmó la funcionaria.Al imponer sanciones contra Rusia, Occidente limita a sus propios ciudadanos y empresarios. "¿A quién perjudican? ¿Quién deja de obtener beneficios? Son sus empresarios, sus ciudadanos", subrayó.Situación en NepalRusia sigue de cerca la operación de búsqueda y rescate en Nepal, donde se produjo un deslizamiento de tierra, informó María Zajárova. "Hasta el momento se ha confirmado la evacuación exitosa de 10 compatriotas rusos. Ocho de nuestros turistas lograron abandonar por sus propios medios la zona del desastre, mientras que otras dos ciudadanas rusas fueron trasladadas a Katmandú por los equipos de rescate nepalíes", reportó.La Embajada de Rusia en Nepal ha recibido solicitudes para localizar a 12 ciudadanos rusos que se encontraban en la zona afectada, indicó.El pasado 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo. Según la Agencia de Emergencias de Nepal, en riadas fallecieron más de 1.000 personas, mientras otras 4.000 se señalan desaparecidas, entre ellas 583 extranjeros.

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