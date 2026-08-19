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Ucrania afronta una escasez de personal sanitario ante el temor a la movilización de mujeres, señalan las fuerzas de seguridad

Ucrania afronta una escasez de personal sanitario ante el temor a la movilización de mujeres, señalan las fuerzas de seguridad

Sputnik Mundo

El personal sanitario de menor rango de los hospitales ucranianos está renunciando masivamente debido al temor a ser movilizado a las Fuerzas Armadas del país... 19.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-19T08:18+0000

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En diciembre, la diputada del parlamento ucraniano, Yana Zinkevich, afirmó que Ucrania tarde o temprano volverá a abordar la cuestión de la movilización de mujeres.Desde febrero de 2022, en Ucrania rige la movilización general, que ha sido prorrogada varias veces. Las autoridades buscan evitar que los hombres en edad de reclutamiento eludan el servicio militar. Ante la grave falta de efectivos, el Ejército intensificó los controles en espacios públicos, mientras muchos intentan salir del país por todos los medios.

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