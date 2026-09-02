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Europa cierra el verano con las reservas de gas más bajas de su historia, según informes

Europa cierra el verano con las reservas de gas más bajas de su historia, según informes

Sputnik Mundo

Las reservas de gas en los almacenes subterráneos europeos, un mes antes del inicio habitual de la temporada de calefacción, se sitúan en su nivel más bajo... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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Así, a finales de agosto de 2026, los almacenes de gas de Europa estaban llenos en un 65,39%, frente al 77,7% de 2025. La inyección neta total (la diferencia neta entre el volumen inyectado y el extraído) en agosto fue un 9% inferior a la de 2025: tan solo 9.200 millones de metros cúbicos.Previamente, los expertos pronosticaban que las reservas de gas en los almacenes subterráneos europeos podrían alcanzar apenas el 75% de cara a la próxima temporada de calefacción. Europa afronta el invierno con los peores indicadores de los últimos años. Ante las previsiones de frío y la inestabilidad del suministro, los precios del gas podrían dispararse hasta los 60 euros por MWh y, en las horas pico, alcanzar los 100-120 euros.Entre los factores negativos se encuentra el plan de la UE de prohibir el GNL ruso a partir del 1 de enero. Desde Moscú advirtieron en varias ocasiones que Occidente comete un grave error al rechazar los recursos energéticos rusos y que terminará dependiendo de otros proveedores a precios más altos.Según los requisitos de la Comisión Europea, los países de la UE deben garantizar que sus reservas de gas estén llenas al 90% entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de cada año. Se permite una flexibilidad del 10%. Hasta la fecha, Europa solo ha podido bombear el 60% del volumen necesario para el próximo invierno.Este año, el llenado de los almacenes se vio afectado por la competencia con Asia por los volúmenes de GNL, los altos precios del combustible y la ola de calor de junio y julio, que disparó la demanda eléctrica para refrigeración y aire acondicionado. El gas es una de las principales fuentes de generación eléctrica, junto con la nuclear, eólica y solar.

https://noticiaslatam.lat/20260809/la-ue-agota-reservas-record-de-gas-destinadas-al-invierno-por-la-ola-de-calor-1174602086.html

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