https://noticiaslatam.lat/20260809/la-ue-agota-reservas-record-de-gas-destinadas-al-invierno-por-la-ola-de-calor-1174602086.html

La UE agota reservas récord de gas destinadas al invierno por la ola de calor

La UE agota reservas récord de gas destinadas al invierno por la ola de calor

Sputnik Mundo

En julio, los países de la Unión Europea extrajeron de los almacenes subterráneos de gas más de 1.000 millones de metros cúbicos de las reservas acumuladas... 09.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-09T16:05+0000

2026-08-09T16:05+0000

2026-08-09T16:05+0000

economía

gas

🌍 europa

unión europea (ue)

energía

calor

ola de calor

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/09/1174602249_0:2:1024:578_1920x0_80_0_0_57c9ea0244eafe131a74cb27f98c6941.jpg

El mes pasado, los europeos inyectaron en los almacenes subterráneos casi un 17% menos de combustible que en 2025 —9.400 millones de metros cúbicos—, mientras que retiraron 1.000 millones, el doble que en julio de 2025.De este modo, el volumen neto de gas con el que Europa llenó sus almacenes subterráneos ascendió a 8.400 millones de metros cúbicos. Es el nivel más bajo registrado en un mes de julio desde 2020.El último día de julio, los almacenes subterráneos de gas europeos estaban llenos al 56,67%, frente al 68,28% del año anterior. A comienzos de agosto (para el 8 de agosto), el nivel de llenado de los almacenes de gas europeos se acerca al 58,5%.La razón por la que las reservas destinadas al invierno ya tienen que consumirse es la ola de calor anómala acompañada de sequía que afecta a la región. Por un lado, los europeos utilizan masivamente los sistemas de aire acondicionado, lo que eleva el consumo de electricidad. Por otro lado, el descenso del nivel de los ríos afectó al funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y nucleares, provocando un aumento de la demanda de generación eléctrica a gas.En medio de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y ante el temor a interrupciones en el suministro de combustible, la UE decidió reducir del 90 al 80% el nivel de llenado de los almacenes de gas que los países del bloque deberán alcanzar al inicio de la temporada invernal.Sin embargo, la empresa energética rusa Gazprom pronosticó anteriormente que, si las inyecciones continúan al ritmo actual, el nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas europeos se situará por debajo del 75% para el 1 de octubre. Un volumen insuficiente de gas en los almacenes subterráneos de cara a la temporada de calefacción supondrá riesgos significativos para garantizar un suministro fiable a los consumidores europeos durante el próximo invierno.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

https://noticiaslatam.lat/20260801/el-calor-extremo-pone-en-jaque-al-crecimiento-economico-de-alemania-1174507232.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gas, 🌍 europa, unión europea (ue), energía, calor, ola de calor, 📈 mercados y finanzas