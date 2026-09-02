https://noticiaslatam.lat/20260902/este-pais-puede-servir-de-puente-para-que-rusia-se-expanda-al-mercado-de-la-asean-1174902640.html

Este país puede servir de puente para que Rusia se expanda al mercado de la ASEAN

Este país puede servir de puente para que Rusia se expanda al mercado de la ASEAN

Sputnik Mundo

Vietnam puede convertirse en una puerta de entrada para las empresas rusas al mercado asiático, declaró el ministro de Finanzas vietnamita, Ngo Van Tuan, en el... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T12:45+0000

2026-09-02T12:45+0000

2026-09-02T12:45+0000

internacional

asean

rusia

🌏 asia

relaciones internacionales

📈 mercados y finanzas

vietnam

foro económico oriental

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174903576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2c0862840b2520c6987352ed46c5a2d.jpg

"Vietnam puede convertirse en un puente para las empresas rusas, facilitándoles el acceso al mercado de la ASEAN [Asociación de Naciones del Sudeste Asiático] y a otros mercados internacionales. Al mismo tiempo, el Lejano Oriente ruso puede abrir oportunidades para que las empresas vietnamitas y de la ASEAN accedan al mercado ruso y al espacio económico euroasiático", señaló el ministro.Durante la sesión del Foro Económico Oriental 'El Lejano Oriente, polo de interacción internacional. Diálogo empresarial Rusia-ASEAN', señaló que Vietnam ocupa un lugar especial en el comercio de Rusia con los países de la asociación.Se espera que el intercambio comercial entre Vietnam y Rusia alcance los 4.700 millones de dólares en 2029, lo que representaría alrededor de una cuarta parte del comercio entre Rusia y los países de la ASEAN. Vietnam también se convirtió en el primer país de la organización en firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEEA)."Vietnam está dispuesto a actuar como puente y ampliar los proyectos de inversión de las empresas rusas en sectores como la industria de transformación, la manufactura, las altas tecnologías, el sector energético, la logística y la agricultura de alta tecnología, atendiendo no solo al mercado vietnamita, sino también facilitando el acceso a los mercados de los países de la ASEAN y a los mercados internacionales de todo el mundo", subrayó Van Tuan.Las relaciones entre Rusia y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) tienen carácter de asociación estratégica, que, en un contexto de turbulencia geopolítica, constituye un importante factor de estabilidad en la región de Asia-Pacífico. El intercambio comercial entre Rusia y la organización aumentó un 58% en 10 años y alcanzó unos 21.000 millones de dólares en 2025. Además, en 2026 se cumple el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones entre Moscú y la asociación. Un acontecimiento destacado fue la cumbre Rusia-ASEAN, celebrada en junio en Kazán. Como resultado del evento, las partes adoptaron un Plan de Acción Integral para 2026-2030.El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. Sputnik es el socio informativo principal del evento.

https://noticiaslatam.lat/20260830/el-foro-economico-oriental-ayuda-a-definir-vectores-estrategicos-comparte-putin-1174864066.html

🌏 asia

vietnam

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asean, rusia, 🌏 asia, relaciones internacionales, 📈 mercados y finanzas, vietnam, foro económico oriental