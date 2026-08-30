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El Foro Económico Oriental ayuda a definir vectores estratégicos, comparte Putin
El Foro Económico Oriental ayuda a definir vectores estratégicos, comparte Putin
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El Foro Económico Oriental es importante para trazar las directrices estratégicas del desarrollo nacional y, especialmente, de la región del Lejano Oriente... 30.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-30T16:02+0000
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Asimismo, destacó que el Foro Económico Oriental se ha consolidado como un espacio de diálogo abierto y constructivo entre representantes del ámbito empresarial, autoridades gubernamentales y la comunidad de expertos.Además, manifestó su confianza en que los debates contribuirán a encontrar soluciones viables para impulsar nuevas posibilidades de negocios."Estoy convencido de que los participantes del Foro Económico Oriental propondrán soluciones eficaces destinadas a crear nuevas oportunidades de negocios, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, hacer más confortables y modernas las ciudades y localidades del Lejano Oriente, al tiempo que las ideas expuestas se materializarán en proyectos interesantes y prometedores", reza el mensaje.El Foro Económico Oriental 2026 se celebrará del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok.
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El Foro Económico Oriental ayuda a definir vectores estratégicos, comparte Putin
El Foro Económico Oriental es importante para trazar las directrices estratégicas del desarrollo nacional y, especialmente, de la región del Lejano Oriente, señaló el presidente de Rusia, Vladímir Putin. También depositó su confianza en que el diálogo dará lugar a iniciativas capaces de abrir nuevas perspectivas en el ámbito de los negocios.
"En los últimos años, el foro (...) se ha convertido en una plataforma única donde se debaten los vectores estratégicos del desarrollo del Lejano Oriente y de toda Rusia", indicó el mandatario en un mensaje de bienvenida enviado a los participantes del próximo evento.
Asimismo, destacó que el Foro Económico Oriental se ha consolidado como un espacio de diálogo abierto y constructivo entre representantes del ámbito empresarial, autoridades gubernamentales y la comunidad de expertos.
Además, manifestó su confianza en que los debates contribuirán a encontrar soluciones viables para impulsar nuevas posibilidades de negocios.
"Estoy convencido de que los participantes del Foro Económico Oriental propondrán soluciones eficaces destinadas a crear nuevas oportunidades de negocios, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, hacer más confortables y modernas las ciudades y localidades del Lejano Oriente, al tiempo que las ideas expuestas se materializarán en proyectos interesantes y prometedores", reza el mensaje.
El Foro Económico Oriental 2026 se celebrará del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok.
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