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Vladímir Putin inaugura la sesión plenaria de la cumbre Rusia-ASEAN

Vladímir Putin inaugura la sesión plenaria de la cumbre Rusia-ASEAN

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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tiene autoridad no solo en la región de Asia-Pacífico, sino que ha resistido la prueba del tiempo... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T08:33+0000

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Durante la sesión, los participantes intercambiarán opiniones sobre cuestiones de actualidad y regionales, al mismo tiempo que debatirán el desarrollo de la asociación estratégica entre Rusia y la ASEAN, señaló el líder ruso durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre.A continuación, está prevista la firma de cuatro documentos: la Declaración de Kazán, el Plan de Acción Integral para la puesta en práctica de la asociación estratégica entre la Federación de Rusia y la ASEAN para el período 2026-2030 y las declaraciones conjuntas sobre energía y cultura.La segunda sesión de la cumbre se celebrará en formato de desayuno de trabajo. Estará dedicada a los procesos de integración en el espacio euroasiático.

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