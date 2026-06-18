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Vladímir Putin inaugura la sesión plenaria de la cumbre Rusia-ASEAN
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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tiene autoridad no solo en la región de Asia-Pacífico, sino que ha resistido la prueba del tiempo... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Durante la sesión, los participantes intercambiarán opiniones sobre cuestiones de actualidad y regionales, al mismo tiempo que debatirán el desarrollo de la asociación estratégica entre Rusia y la ASEAN, señaló el líder ruso durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre.A continuación, está prevista la firma de cuatro documentos: la Declaración de Kazán, el Plan de Acción Integral para la puesta en práctica de la asociación estratégica entre la Federación de Rusia y la ASEAN para el período 2026-2030 y las declaraciones conjuntas sobre energía y cultura.La segunda sesión de la cumbre se celebrará en formato de desayuno de trabajo. Estará dedicada a los procesos de integración en el espacio euroasiático.
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Vladímir Putin inaugura la sesión plenaria de la cumbre Rusia-ASEAN

08:33 GMT 18.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán
El presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tiene autoridad no solo en la región de Asia-Pacífico, sino que ha resistido la prueba del tiempo, afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al inaugurar la sesión plenaria de la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán con la presencia de los jefes de todas las delegaciones de la asociación.
"La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático goza de prestigio no solo en la región de Asia-Pacífico, sino también en el mundo en general. Ha resistido la prueba del tiempo, creando un sistema de cooperación interestatal basado en normas universalmente reconocidas del derecho internacional y en la consideración recíproca de los intereses", afirmó Putin durante la cumbre.
Durante la sesión, los participantes intercambiarán opiniones sobre cuestiones de actualidad y regionales, al mismo tiempo que debatirán el desarrollo de la asociación estratégica entre Rusia y la ASEAN, señaló el líder ruso durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre.
A continuación, está prevista la firma de cuatro documentos: la Declaración de Kazán, el Plan de Acción Integral para la puesta en práctica de la asociación estratégica entre la Federación de Rusia y la ASEAN para el período 2026-2030 y las declaraciones conjuntas sobre energía y cultura.
La segunda sesión de la cumbre se celebrará en formato de desayuno de trabajo. Estará dedicada a los procesos de integración en el espacio euroasiático.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video
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