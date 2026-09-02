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"Estamos haciendo historia": Venezuela firma acuerdos energéticos con EEUU e Italia

"Estamos haciendo historia": Venezuela firma acuerdos energéticos con EEUU e Italia

Sputnik Mundo

El Gobierno venezolano cerró pactos energéticos con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T18:08+0000

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"Yo digo que en Venezuela los días parecen años porque hoy coincido con el secretario Wright, estamos haciendo historia con la firma de importantes acuerdos, acuerdos donde la empresa Chevron, que tiene más de un siglo en Venezuela expande su presencia, sus inversiones, su tecnología en nuestro país", manifestó la mandataria durante el acto transmitido por el canal Venezolana de Televisión.Asimismo, la mandataria encargada ratificó el diálogo político como vía para relacionarse con EEUU y otras naciones.A su vez, Chris Wright detalló que EEUU busca expandir de forma masiva la producción energética en todo el mundo y, en especial, en el continente americano. Asimismo, agradeció a las empresas estadounidenses Chevron y General Electric, y a la italiana Eni, por la suscripción de los documentos, así como a las demás compañías que próximamente se sumarán para llevar capital, oportunidades e inversión al país sudamericano.EEUU y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, luego de una ruptura ocurrida en 2019. Caracas aseguró que el acercamiento permitirá el fortalecimiento de los vínculos para el beneficio mutuo.El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes en tres regiones del norte del país, que concluyó con el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados.Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional que incluye desbloqueo de fondos venezolanos, venta de crudo y contratos en el sector energético.

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