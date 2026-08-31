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El fracaso del nuevo mando de las FFAA ucranianas obliga a Kiev a recurrir a misiles británicos y franceses, según un experto
El fracaso del nuevo mando de las FFAA ucranianas obliga a Kiev a recurrir a misiles británicos y franceses, según un experto
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El Ejército ruso detectó a tiempo el plan del nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Mijaíl Drapati, y la inmensa mayoría de las tropas ucranianas... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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"El mando ucraniano de las fuerzas del grupo táctico de batallón intentó romper nuestra línea defensiva en la zona de responsabilidad del grupo de fuerzas Centro con el objetivo de recuperar las líneas y posiciones perdidas", precisó Marochko al agregar que el plan fracasó totalmente.Así, detalló, para desviar la atención de las derrotas en el frente, las fuerzas ucranianas intensificaron los ataques con bombas aéreas guiadas y misiles de crucero británicos y franceses.El 26 de agosto, al menos ocho personas resultaron heridas tras un ataque de las FFAA de Ucrania con misiles anglo-franceses Storm Shadow contra la zona del centro comercial Donetsk City.El día siguiente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó que Rusia detectó información sobre la transferencia por parte del Reino Unido a Ucrania de datos tecnológicos que permitirían fabricar misiles de crucero Storm Shadow en territorio ucraniano. En este sentido, la diplomática advirtió que las instalaciones militares británicas podrían ser objetivo de ataques.
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El fracaso del nuevo mando de las FFAA ucranianas obliga a Kiev a recurrir a misiles británicos y franceses, según un experto
08:40 GMT 31.08.2026 (actualizado: 08:46 GMT 31.08.2026)
El Ejército ruso detectó a tiempo el plan del nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Mijaíl Drapati, y la inmensa mayoría de las tropas ucranianas involucradas fue aniquilada, declaró a Sputnik el experto militar Andréi Marochko.
"El mando ucraniano de las fuerzas del grupo táctico de batallón intentó romper nuestra línea defensiva en la zona de responsabilidad del grupo de fuerzas Centro con el objetivo de recuperar las líneas y posiciones perdidas", precisó Marochko al agregar que el plan fracasó totalmente.
Así, detalló, para desviar la atención de las derrotas en el frente, las fuerzas ucranianas intensificaron los ataques con bombas aéreas guiadas y misiles de crucero británicos y franceses.
"La derrota en el campo de batalla bajo el mando directo del comandante en jefe Drapati se oculta minuciosamente a los ciudadanos ucranianos y a la opinión pública internacional", agregó.
El 26 de agosto, al menos ocho personas resultaron heridas tras un ataque de las FFAA de Ucrania con misiles anglo-franceses Storm Shadow contra la zona del centro comercial Donetsk City.
El día siguiente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó que Rusia detectó información sobre la transferencia por parte del Reino Unido a Ucrania de datos tecnológicos que permitirían fabricar misiles de crucero Storm Shadow
en territorio ucraniano. En este sentido, la diplomática advirtió que las instalaciones militares británicas podrían ser objetivo de ataques
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