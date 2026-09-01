Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260901/eeuu-afirma-que-hay-un-aumento-en-la-produccion-petrolera-de-venezuela-tras-acuerdo--1174885129.html
EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo
EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo
Sputnik Mundo
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que el incremento de la producción de crudo en este país sudamericano ya ha empezado a reflejarse en el... 01.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-01T03:30+0000
2026-09-01T03:30+0000
economía
venezuela
eeuu
james david vance
petróleo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/16/1163712760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_858e9edfc59ecf2e5f0dad6f3e2c067c.jpg
Sus declaraciones se producen días después de que Donald Trump anunciara que Washington ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según el republicano.
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/16/1163712760_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16bcb8c0f51eb2b28de7a70d3547b995.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, eeuu, james david vance, petróleo
venezuela, eeuu, james david vance, petróleo

EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo

03:30 GMT 01.09.2026
© AP Photo / Jae C. HongJD Vance, vicepresidente de Estados Unidos
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Síguenos en
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que el incremento de la producción de crudo en este país sudamericano ya ha empezado a reflejarse en el comportamiento de los precios de los hidrocarburos en el mercado global, lo cual, mencionó, ayudará a contener la presión inflacionaria de los energéticos.
"Ya estamos viendo un aumento significativo en la producción de petróleo en Venezuela", comentó Vance a medios.
Sus declaraciones se producen días después de que Donald Trump anunciara que Washington ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según el republicano.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала