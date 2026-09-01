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EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo

EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo

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El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que el incremento de la producción de crudo en este país sudamericano ya ha empezado a reflejarse en el... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Sus declaraciones se producen días después de que Donald Trump anunciara que Washington ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según el republicano.

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