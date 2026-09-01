EEUU afirma que hay un aumento en la producción petrolera de Venezuela tras acuerdo

Sus declaraciones se producen días después de que Donald Trump anunciara que Washington ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según el republicano.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que el incremento de la producción de crudo en este país sudamericano ya ha empezado a reflejarse en el comportamiento de los precios de los hidrocarburos en el mercado global, lo cual, mencionó, ayudará a contener la presión inflacionaria de los energéticos.
"Ya estamos viendo un aumento significativo en la producción de petróleo en Venezuela", comentó Vance a medios.