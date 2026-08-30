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"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos": Rodríguez sobre acuerdo con EEUU

"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos": Rodríguez sobre acuerdo con EEUU

Sputnik Mundo

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que el tratado alcanzado con Estados Unidos en el sector... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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La mandataria añadió que este proyecto binacional fue "suscrito por 25 años". Además, detalló que se perfila la firma de "importantes acuerdos" con empresas como Chevron, Repsol y Shell, entre otras."Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", añadió.

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