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"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos": Rodríguez sobre acuerdo con EEUU
"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos": Rodríguez sobre acuerdo con EEUU
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que el tratado alcanzado con Estados Unidos en el sector... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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La mandataria añadió que este proyecto binacional fue "suscrito por 25 años". Además, detalló que se perfila la firma de "importantes acuerdos" con empresas como Chevron, Repsol y Shell, entre otras."Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", añadió.
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"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos": Rodríguez sobre acuerdo con EEUU

03:56 GMT 30.08.2026
© Foto : Captura de pantallaDelcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que el tratado alcanzado con Estados Unidos en el sector petrolífero será el punto de partida para que la nación sea "una potencia energética".

"¿Cuánto recibe Venezuela? Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, que puede ser más, puede ser menos… pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", ahondó en su mensaje.

La mandataria añadió que este proyecto binacional fue "suscrito por 25 años". Además, detalló que se perfila la firma de "importantes acuerdos" con empresas como Chevron, Repsol y Shell, entre otras.
Una escultura de una mano sosteniendo una plataforma de perforación petrolera frente a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA, en Caracas, Venezuela, el 21 de marzo de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
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"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", añadió.
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