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Trump informa que cerró "el mayor acuerdo petrolífero" del mundo con Venezuela
Trump informa que cerró "el mayor acuerdo petrolífero" del mundo con Venezuela
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El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que su país ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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"Esta histórica transacción duplica y hasta más que duplica las reservas de petróleo de EEUU, aumenta considerablemente nuestro suministro de crudo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", detalló.Según el mandatario republicano, el acuerdo se logró gracias a la coordinación entre Washington y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "a través de una asociación con el sector privado".Por su parte, Rodríguez, agradeció a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram tanto al presidente Trump como al secretario de Estado, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito" en las relaciones binacionales.Estos son los detalles del acuerdo presentados por Rodríguez:
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Trump informa que cerró "el mayor acuerdo petrolífero" del mundo con Venezuela

04:18 GMT 29.08.2026 (actualizado: 04:19 GMT 29.08.2026)
© AP Photo / Ariana CubillosUna escultura de una mano sosteniendo una plataforma de perforación petrolera frente a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA, en Caracas, Venezuela, el 21 de marzo de 2023.
Una escultura de una mano sosteniendo una plataforma de perforación petrolera frente a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA, en Caracas, Venezuela, el 21 de marzo de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que su país ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".
"¡EEUU acaba de firmar con Venezuela el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial!", escribió el mandatario en Truth Social, a la vez que aseguró que este nuevo paso "contribuye a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad".
"Esta histórica transacción duplica y hasta más que duplica las reservas de petróleo de EEUU, aumenta considerablemente nuestro suministro de crudo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", detalló.
Venezuela busca acelerar el acceso a viviendas tras el terremoto: Habrá subsidios del 80% - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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Venezuela busca acelerar el acceso a viviendas tras el terremoto: "Habrá subsidios del 80%"
27 de agosto, 17:01 GMT
Según el mandatario republicano, el acuerdo se logró gracias a la coordinación entre Washington y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "a través de una asociación con el sector privado".
Por su parte, Rodríguez, agradeció a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram tanto al presidente Trump como al secretario de Estado, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito" en las relaciones binacionales.
Estos son los detalles del acuerdo presentados por Rodríguez:
Se buscará "incrementar considerablemente" la producción de petróleo con la participación de operadores privados.
Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo.
Se prevé una inversión de más de 100.000 millones de dólares.
También se plantea la captación de más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado.
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