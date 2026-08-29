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Trump informa que cerró "el mayor acuerdo petrolífero" del mundo con Venezuela

Trump informa que cerró "el mayor acuerdo petrolífero" del mundo con Venezuela

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que su país ha logrado tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de... 29.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-29T04:18+0000

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"Esta histórica transacción duplica y hasta más que duplica las reservas de petróleo de EEUU, aumenta considerablemente nuestro suministro de crudo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", detalló.Según el mandatario republicano, el acuerdo se logró gracias a la coordinación entre Washington y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "a través de una asociación con el sector privado".Por su parte, Rodríguez, agradeció a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram tanto al presidente Trump como al secretario de Estado, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito" en las relaciones binacionales.Estos son los detalles del acuerdo presentados por Rodríguez:

https://noticiaslatam.lat/20260827/venezuela-busca-acelerar-el-acceso-a-viviendas-tras-el-terremoto-habra-subsidios-del-80-1174812068.html

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