https://noticiaslatam.lat/20260831/las-ffaa-de-ucrania-bombardean-las-vias-de-acceso-a-la-central-nuclear-de-zaporozhie-denuncia-el-1174871611.html

Las FFAA de Ucrania bombardean las vías de acceso a la central nuclear de Zaporozhie, denuncia el jefe de Rosatom

Las FFAA de Ucrania bombardean las vías de acceso a la central nuclear de Zaporozhie, denuncia el jefe de Rosatom

Sputnik Mundo

Kiev sigue bombardeando las vías de acceso a la central nuclear de Zaporozhie, lo que hace que resulte extremadamente peligroso intentar suministrar... 31.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-31T10:42+0000

2026-08-31T10:42+0000

2026-08-31T10:42+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

zaporozhie

alexéi lijachov

organismo internacional de energía atómica (oiea)

rosatom

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1e/1173669132_0:28:3225:1842_1920x0_80_0_0_ee4d0232fb7a68cfbbedd81a84dd99c5.jpg

Este 31 de agosto es el duodécimo día consecutivo que esta planta nuclear, la más grande de Europa, se alimenta con generadores de diésel por una avería en la línea eléctrica Ferrosplávnaya-1, en una zona controlada por el Ejército ucraniano.Previamente, el director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió que la planta podría perder totalmente el suministro eléctrico "dentro del plazo de aproximadamente 10 días" a menos que se restablezca la energía externa o haya entregas adicionales de combustible diésel en un futuro próximo.El ejecutivo señaló que "el suministro de combustible diésel a la central es la tarea prioritaria"."Vamos a organizar una operación de transporte como sea", aseguró.Lijachov reconoció que el diésel es "un recurso crítico en las circunstancias actuales" y expresó la confianza en que representantes del OIEA "acompañarán al convoy de combustible" .Asimismo, el jefe de Rosatom manifestó la esperanza de que se pueda alcanzar, "ya esta semana", un acuerdo de alto al fuego para reparar la línea Ferrosplávnaya-1.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.En octubre de 2022, tras la incorporación de la provincia de Zaporozhie a Rusia, la planta pasó a ser propiedad de este país. Los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas.

https://noticiaslatam.lat/20260716/el-jefe-del-oiea-condena-el-asesinato-del-ingeniero-jefe-de-la-central-nuclear-de-zaporozhie-1174295620.html

ucrania

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, zaporozhie, alexéi lijachov, organismo internacional de energía atómica (oiea), rosatom, 🛡️ zonas de conflicto