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Ataques ucranianos contra la planta nuclear de Zaporozhie "van más allá de lo razonable", denuncia Rosatom

Ataques ucranianos contra la planta nuclear de Zaporozhie "van más allá de lo razonable", denuncia Rosatom

Sputnik Mundo

Al menos siete personas han muerto y 43 más han resultado heridas por los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie (ZNPP) y la ciudad vecina... 10.07.2026, Sputnik Mundo

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Precisó que desde mediados de marzo, la ZNPP ha sufrido más de 460 ataques de drones ucranianos y más de 15 golpes de artillería.De acuerdo con Lijachov, los informes del OIEA no reflejan plenamente la amenaza que Kiev supone para la ZNPP. En sus palabras, cualquier intento de silenciar esos bombardeos ucranianos equivale a alentar una mayor escalada.No obstante, observó que las negociaciones con el OIEA de este 10 de julio fueron fructíferas, ya que por primera vez desde 2022 se acordó una serie de medidas prácticas.Por su parte, el director del OIEA, Rafael Grossi, calificó la situación de la seguridad nuclear en la ZNPP como "muy delicada y sensible" señalando que "no se puede tolerar ningún tipo de ataque" contra ninguna central nuclear."Que se llamen Bushehr, ZNPP o Kursk, no vemos ninguna diferencia; las centrales nucleares nunca pueden ser atacadas", destacó.En las últimas semanas, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones y, al día siguiente, los especialistas del OIEA registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento bomberil.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.

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