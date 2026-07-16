El jefe del OIEA condena el asesinato del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie

"El OIEA fue informado por Rusia de que murió como resultado de un ataque con dron en las inmediaciones de la planta. El director general del OIEA, Rafael Grossi, condenó este episodio y declaró que constituye un ataque inaceptable contra la central y su administración, y supone una grave amenaza para la seguridad nuclear", publicó el organismo en la red social X.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, lamentó el ataque de Kiev que causó la muerte del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexéi Lijachov.
"El OIEAfue informado por Rusia de que murió como resultado de un ataque con dron en las inmediaciones de la planta. El director general del OIEA, Rafael Grossi, condenó este episodio y declaró que constituye un ataque inaceptable contra la central y su administración, y supone una grave amenaza para la seguridad nuclear", publicó el organismo en la red social X.
La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.
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