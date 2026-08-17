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"Están rotos y exhaustos": los médicos de Ceuta denuncian el colapso sanitario
"Están rotos y exhaustos": los médicos de Ceuta denuncian el colapso sanitario
Sputnik Mundo
El sistema sanitario de la ciudad autónoma española de Ceuta está sobrecargado en medio de la crisis migratoria, mientras el personal se encuentra exhausto y... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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Estas declaraciones se producen un día después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, visitara Ceuta y negara que el sistema sanitario de la ciudad se encuentre colapsado.Además, Roviralta advirtió de que existe un "riesgo real de epidemia" en la ciudad autónoma y calificó la situación de "bomba de relojería"."Todas las familias que han podido han sacado a sus hijos de la ciudad y los han enviado a la Península con familiares. Las personas mayores con enfermedades crónicas han dejado de ir al médico porque tienen más miedo de ir al hospital que a su propia enfermedad", concluyó.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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"Están rotos y exhaustos": los médicos de Ceuta denuncian el colapso sanitario
13:20 GMT 17.08.2026 (actualizado: 13:26 GMT 17.08.2026)
El sistema sanitario de la ciudad autónoma española de Ceuta está sobrecargado en medio de la crisis migratoria, mientras el personal se encuentra exhausto y desbordado, afirmó el presidente de los médicos de Ceuta, Enrique Roviralta.
Estas declaraciones se producen un día después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, visitara Ceuta y negara que el sistema sanitario de la ciudad se encuentre colapsado.
"Los sanitarios están rotos, exhaustos y, lo peor, no ven el final (...) La asistencia se ha multiplicado por cuatro (...) Se ha abierto el ala destinada a catástrofes, una zona que está siempre cerrada y solo funcionó durante el COVID. Y todo con el mismo personal sanitario. ¿Eso es colapso o no es colapso? Yo creo que sí", sostuvo.
Además, Roviralta advirtió de que existe un "riesgo real de epidemia" en la ciudad autónoma y calificó la situación de "bomba de relojería".
"Todas las familias que han podido han sacado a sus hijos de la ciudad y los han enviado a la Península con familiares. Las personas mayores con enfermedades crónicas han dejado de ir al médico porque tienen más miedo de ir al hospital que a su propia enfermedad", concluyó.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular
a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.