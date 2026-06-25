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Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"

Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"

Sputnik Mundo

El presidente venezolano Nicolás Maduro publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al pueblo del país latinoamericano, que resultó afectado luego de los... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T04:02+0000

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"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB [Policía Nacional Bolivariana], FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios", se lee en el mensaje publicado en la red social X.Además, Maduro extendió un llamado a la unidad nacional: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

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