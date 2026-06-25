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Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"
Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"
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El presidente venezolano Nicolás Maduro publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al pueblo del país latinoamericano, que resultó afectado luego de los... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB [Policía Nacional Bolivariana], FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios", se lee en el mensaje publicado en la red social X.Además, Maduro extendió un llamado a la unidad nacional: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".
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Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"

04:02 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Ariana CubillosEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en Caracas - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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El presidente venezolano Nicolás Maduro publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al pueblo del país latinoamericano, que resultó afectado luego de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país.
"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB [Policía Nacional Bolivariana], FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios", se lee en el mensaje publicado en la red social X.
Estragos causados por los dos terremotos en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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América Latina se solidariza con Venezuela tras sismos
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Además, Maduro extendió un llamado a la unidad nacional: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".
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