Maduro envía mensaje a los venezolanos tras sismos: "Máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB [Policía Nacional Bolivariana], FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios", se lee en el mensaje publicado en la red social X.Además, Maduro extendió un llamado a la unidad nacional: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".
El presidente venezolano Nicolás Maduro publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al pueblo del país latinoamericano, que resultó afectado luego de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país.
"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB [Policía Nacional Bolivariana], FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios", se lee en el mensaje publicado en la red social X.