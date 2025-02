https://noticiaslatam.lat/20250208/rechazo-de-los-paises-a-la-oms-y-la-onu-es-senal-de-que-se-ahonda-la-crisis-del-multilateralismo-1161023187.html

Rechazo de los países a la OMS y la ONU es señal de que se ahonda "la crisis del multilateralismo"

Rechazo de los países a la OMS y la ONU es señal de que se ahonda "la crisis del multilateralismo"

08.02.2025

Días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para que el Gobierno del país norteamericano abandonara la Organización Mundial de la Salud, a la que criticó duramente por su respuesta a la pandemia de COVID-19, el mandatario argentino, Javier Milei, se alineó a la medida estadounidense. Trump afirmó que Estados Unidos paga 500 millones de dólares a la OMS, mientras que China, "que es un país más grande", solamente invierte 39 millones. En 2020, durante su primer mandato presidencial, anunció que el país se retiraría de la organización, sin embargo, su entonces sucesor, Joe Biden, se retractó de la decisión.En tanto, países como México, Brasil, Nicaragua y Colombia han lanzado duras críticas a la ONU y a sus mecanismos para la resolución pacífica de conflictos en casos como el de la Franja de Gaza, en donde Israel declaró la guerra contra el movimiento palestino Hamás. En ese sentido, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró como "inaceptable" que América Latina y África no cuenten con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario brasileño pidió además un amplio análisis de una reforma a las instituciones de la organización mundial y a este mecanismo para hacerlo más representativo de la "realidad contemporánea".Intereses económicos y políticosSandra Kanety, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, dijo en entrevista con Sputnik que la decisión de Trump podría estar vinculada con intereses económicos privados. Estimó que la salida significa un "desdén a la salud pública", debido a que el organismo se quedará sin los recursos de su mayor donante.La académica señaló que, debido a que la OMS posibilita el intercambio mundial de información sobre pandemias o amenazas sanitarias, la decisión de Washington puede implicar que estos datos médicos no lleguen a otras naciones, por lo que se "aumentará la brecha entre países" respecto al acceso a esta información y eso "puede ser un tema grave".Indicó que, en el caso de Argentina, que no pertenece a los grandes donantes, el presidente Javier Milei "tomó una pésima decisión, una decisión a ciegas, para ser complaciente con el Gobierno de Estados Unidos", debido a que, dijo, el país austral se encuentra con "un sistema de salud significativamente debilitado" en medio de una crisis económica."Profunda crisis en el multilateralismo"Por otra parte, la académica Sandra Kanety subrayó que la decisión de Washington y Tel Aviv de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es "gravísima, pero no sorpresiva". Recordó que Trump y Benjamín Netanyahu se han mostrado en contra del multilateralismo y que ambas naciones se benefician de las intervenciones militares para asegurar una "posición de poder".Insistió en que los países deben ser críticos ante estas organizaciones internacionales, "porque efectivamente no cumplen sus objetivos como se espera", sin embargo, estimó que estas logran "cierta estabilización" entre países que tienen gran poder militar y económico frente a otros que no tienen una posición tan favorecida en el orden mundial.Kanety valoró que, tanto Washington como Tel Aviv estarían buscando con esta salida del consejo de la ONU un "acceso más libre" para ejercer políticas que podrían violar los derechos humanos de las poblaciones, como en el caso de los palestinos o países donde el Gobierno estadounidense ha intervenido militarmente, como en Cuba y Venezuela.La presión de WashingtonMauricio Alonso Estévez, maestro en Relaciones Internacionales por la UAM, señaló en entrevista con Sputnik que Estados Unidos únicamente se ajusta a las reglas y mecanismos de la ONU "cuando están en concordancia con sus intereses". Afirmó además que Trump está presionando mediante "el poder económico" para obtener beneficios en distintos rubros.El experto recordó que, durante los primeros años de funcionamiento de la ONU, Washington tuvo una clara preponderancia, pero con la paulatina presencia de otros países en ese sistema, el Gobierno estadounidense comenzó a "instrumentalizar" las oficinas de la organización y sus distintas áreas, como el Consejo de Seguridad o el de Derechos Humanos.El analista estimó que el Gobierno de Trump estaría buscando también la formación de un bloque en el sistema de Naciones Unidas para impulsar sus resoluciones y contar con respaldo en el Consejo de Seguridad, por eso, comentó, en América Latina "algunos gobiernos se están ajustando a los intereses estadounidenses", como en el caso de Milei.¿El fin de la ONU y sus organismos?Ante el escrutinio sobre si la ONU cumple con los objetivos para los que fue creada, el internacionalista Mauricio Alonso Estévez consideró que es al fin de cuentas la única organización con la que se cuenta en el orden global para garantizar la paz y la seguridad a través de la resolución de conflictos, por lo que tendrá que ser reformada en su funcionamiento.Respecto al Consejo de Seguridad, el académico recordó que este cuenta con una sobrerrepresentación occidental, que ha sido criticada por países como Brasil y México, pues "tendría que haber una presencia de países del sur global, algún país africano o de Medio Oriente que no están representados".Estimó que esa parte de la reforma podría obtener un consenso entre las naciones para incluir a más países como miembros permanentes y semipermanentes en el Consejo de Seguridad. El problema, dijo, es si se elimina o no la capacidad de frenar una propuesta de resolución o se amplía la posibilidad del veto.

