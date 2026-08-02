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Israel afirma haber matado a un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre

Israel afirma haber matado a un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre

Sputnik Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron en la Franja de Gaza a dos comandantes del ala militar de Hamás, informó el servicio de prensa de las FDI... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Además, se informó de que, en un ataque adicional en la zona central de Gaza, las fuerzas israelíes eliminaron a Mohamed Jatib, comandante del batallón Maghazi del ala militar de Hamás.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra Israel en el que asesinó a unos 1.200 israelíes, hirió a 5.500 y capturó a 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron liberados posteriormente en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás, ordenó un bloqueo total del enclave palestino y comenzó una serie de bombardeos aéreos e incursiones terrestres mediante los que, hasta la fecha, el país hebreo ha matado a más de 73.000 palestinos —la mayoría mujeres y niños— y herido a unos 174.162 más.

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