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Israel afirma haber matado a un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre
Israel afirma haber matado a un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron en la Franja de Gaza a dos comandantes del ala militar de Hamás, informó el servicio de prensa de las FDI... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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Además, se informó de que, en un ataque adicional en la zona central de Gaza, las fuerzas israelíes eliminaron a Mohamed Jatib, comandante del batallón Maghazi del ala militar de Hamás.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra Israel en el que asesinó a unos 1.200 israelíes, hirió a 5.500 y capturó a 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron liberados posteriormente en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás, ordenó un bloqueo total del enclave palestino y comenzó una serie de bombardeos aéreos e incursiones terrestres mediante los que, hasta la fecha, el país hebreo ha matado a más de 73.000 palestinos —la mayoría mujeres y niños— y herido a unos 174.162 más.
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Israel afirma haber matado a un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre
11:21 GMT 02.08.2026 (actualizado: 11:31 GMT 02.08.2026)
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron en la Franja de Gaza a dos comandantes del ala militar de Hamás, informó el servicio de prensa de las FDI. Tel Aviv justificó los ataques realizados en medio del alto el fuego al afirmar que sus grupos estaban preparando acciones contra las tropas israelíes.
"Las FDI llevaron a cabo un ataque en el sur de la Franja de Gaza y eliminaron al terrorista Salem Jamal Abd al Rahman Abu Labad, comandante de una célula Nujba de Hamás. El terrorista penetró en el kibutz Nir Oz durante la masacre del 7 de octubre", señala el comunicado.
Además, se informó de que, en un ataque adicional en la zona central de Gaza, las fuerzas israelíes eliminaron a Mohamed Jatib, comandante del batallón Maghazi del ala militar de Hamás.
El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra Israel
en el que asesinó a unos 1.200 israelíes
, hirió a 5.500 y capturó a 253 rehenes
, de los que cerca de 100 fueron liberados posteriormente en intercambios de prisioneros.
En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás
, ordenó un bloqueo total del enclave palestino
y comenzó una serie de bombardeos aéreos e incursiones terrestres mediante los que, hasta la fecha, el país hebreo ha matado a más de 73.000 palestinos
—la mayoría mujeres y niños— y herido a unos 174.162 más.