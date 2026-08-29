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Washington manipula mercados energéticos en beneficio propio, denuncia la Cancillería iraní
Washington manipula mercados energéticos en beneficio propio, denuncia la Cancillería iraní
Sputnik Mundo
La inteligencia de Irán apunta a intentos a gran escala por parte de representantes del Gobierno estadounidense de manipular los mercados energéticos en... 29.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-29T17:33+0000
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También agregó que los "actores alineados con Israel" promueven las hostilidades valiéndose de "estimaciones optimistas" y recalcó que los consumidores estadounidenses son los que "realmente sufren las consecuencias".El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.Previamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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Washington manipula mercados energéticos en beneficio propio, denuncia la Cancillería iraní
La inteligencia de Irán apunta a intentos a gran escala por parte de representantes del Gobierno estadounidense de manipular los mercados energéticos en beneficio propio, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchí, en su cuenta de X.
"Nuestros datos de inteligencia revelan esfuerzos considerables por manipular los mercados energéticos. Elementos del Gobierno de EEUU utilizan a medios de comunicación crédulos para influir en los precios en beneficio personal", señaló.
También agregó que los "actores alineados con Israel" promueven las hostilidades valiéndose de "estimaciones optimistas" y recalcó que los consumidores estadounidenses son los que "realmente sufren las consecuencias".
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.
Previamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico
, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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