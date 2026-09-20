Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260920/rusia-repele-un-ataque-ucraniano-contra-moscu-dirigido-a-sabotear-las-elecciones-informa-el-alcalde-1175125528.html
Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú
Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú
Sputnik Mundo
A partir del 19 de septiembre, la defensa aérea rusa repelió el ataque más masivo de drones enemigos, escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. 20.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-20T05:05+0000
2026-09-20T05:38+0000
defensa
rusia
serguéi sobianin
moscú
drones
ucrania
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107900/22/1079002266_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_90a28d5bbcd5287b1d460721d9cdf54e.jpg
De acuerdo con Sobianin, este "ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de frustrar las elecciones"; sin embargo, aseguró que "el enemigo no alcanzó su objetivo".Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.
https://noticiaslatam.lat/20260918/como-votan-las-nuevas-regiones-de-rusia-explican-en-la-comision-electoral-rusa-1175100760.html
moscú
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107900/22/1079002266_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_eb6adf5d16f5f3afa700150962f66a77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, serguéi sobianin, moscú, drones, ucrania, elecciones
rusia, serguéi sobianin, moscú, drones, ucrania, elecciones

Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú

05:05 GMT 20.09.2026 (actualizado: 05:38 GMT 20.09.2026)
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Acceder al contenido multimediaСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
A partir del 19 de septiembre, la defensa aérea rusa repelió el ataque más masivo de drones enemigos, escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.
"Desde ayer se han derribado más de 1.600 drones en todas las zonas. De ellos, 450 fueron interceptados al acercarse a Moscú", precisó el funcionario.
De acuerdo con Sobianin, este "ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de frustrar las elecciones"; sin embargo, aseguró que "el enemigo no alcanzó su objetivo".
Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.
Elecciones parlamentarios en Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
Internacional
¿Cómo votan las nuevas regiones de Rusia?: explican en la Comisión Electoral rusa
18 de septiembre, 11:15 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала