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Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú

Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú

Sputnik Mundo

A partir del 19 de septiembre, la defensa aérea rusa repelió el ataque más masivo de drones enemigos, escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. 20.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con Sobianin, este "ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de frustrar las elecciones"; sin embargo, aseguró que "el enemigo no alcanzó su objetivo".Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.

https://noticiaslatam.lat/20260918/como-votan-las-nuevas-regiones-de-rusia-explican-en-la-comision-electoral-rusa-1175100760.html

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