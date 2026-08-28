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Caer para aprender: ¿por qué los tropezones en el Mundial de Humanoides en China son importantes?
Caer para aprender: ¿por qué los tropezones en el Mundial de Humanoides en China son importantes?
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En un artículo publicado en el diario 'Global Times', se explica que la actitud de la sociedad china hacia la tecnología robótica ha alcanzado una fase de... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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Según el texto, los tropiezos y errores cómicos protagonizados por autómatas durante los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín ya no suscitan burla entre el público, sino comprensión y paciencia. El texto asegura que esta reacción evidencia una evolución en la percepción ciudadana, la cual ha superado la mera fascinación superficial para asentarse sobre una expectativa sólida de desarrollo tecnológico continuo a largo plazo.Asimismo, se remarca que la tolerancia social no es fortuita ni ilimitada, sino que responde a los avances tangibles alcanzados por la industria nacional en materias como algoritmos de movimiento, coordinación y sensibilidad de precisión, añadiendo que la audiencia entiende los fallos actuales como una etapa inevitable en el aprendizaje de la tecnología, comparando el proceso con los primeros pasos de un niño.El análisis enfatiza además que, en el ámbito de la investigación avanzada, los tropiezos en exhibiciones públicas generan datos de valor incalculable para los desarrolladores. Zhang Gupeng sostiene que el error no constituye un fracaso, sino un requisito imprescindible dentro de la disciplina de innovación para perfeccionar de forma iterativa los sistemas inteligentes.Para contextualizar la postura, se evocan las trayectorias de sectores estratégicos como la energía fotovoltaica y los autos eléctricos en China, los cuales atravesaron fases previas de altos costos y dudas técnicas antes de consolidarse como líderes globales. Según la editorial, esa misma capacidad de resistencia y superación ante la adversidad es la que sostendrá el crecimiento de la robótica nacional.Sin embargo, el texto concluye alertando que la paciencia colectiva no debe derivar en una rebaja de las exigencias técnicas ni en una autocomplacencia del sector industrial. En ese sentido, se insta a las empresas tecnológicas chinas a responder con rigor profesional y resultados concretos a la confianza depositada por la sociedad, consolidando así un ecosistema donde la capacidad de explorar y aprender de las caídas impulse el liderazgo tecnológico del país.
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Caer para aprender: ¿por qué los tropezones en el Mundial de Humanoides en China son importantes?

07:25 GMT 28.08.2026
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Всемирная конференция робототехники 2026 года в Пекине, Китай - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
© REUTERS Tingshu Wang
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En un artículo publicado en el diario 'Global Times', se explica que la actitud de la sociedad china hacia la tecnología robótica ha alcanzado una fase de madurez, caracterizada por la confianza y una menor intolerancia ante los fallos iniciales de los prototipos.
Según el texto, los tropiezos y errores cómicos protagonizados por autómatas durante los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín ya no suscitan burla entre el público, sino comprensión y paciencia.

El texto asegura que esta reacción evidencia una evolución en la percepción ciudadana, la cual ha superado la mera fascinación superficial para asentarse sobre una expectativa sólida de desarrollo tecnológico continuo a largo plazo.
Asimismo, se remarca que la tolerancia social no es fortuita ni ilimitada, sino que responde a los avances tangibles alcanzados por la industria nacional en materias como algoritmos de movimiento, coordinación y sensibilidad de precisión, añadiendo que la audiencia entiende los fallos actuales como una etapa inevitable en el aprendizaje de la tecnología, comparando el proceso con los primeros pasos de un niño.
El análisis enfatiza además que, en el ámbito de la investigación avanzada, los tropiezos en exhibiciones públicas generan datos de valor incalculable para los desarrolladores. Zhang Gupeng sostiene que el error no constituye un fracaso, sino un requisito imprescindible dentro de la disciplina de innovación para perfeccionar de forma iterativa los sistemas inteligentes.
Para contextualizar la postura, se evocan las trayectorias de sectores estratégicos como la energía fotovoltaica y los autos eléctricos en China, los cuales atravesaron fases previas de altos costos y dudas técnicas antes de consolidarse como líderes globales. Según la editorial, esa misma capacidad de resistencia y superación ante la adversidad es la que sostendrá el crecimiento de la robótica nacional.
Un concierto de otra era: cientos de robots se toman el escenario en Shanghái - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
Un concierto de otra era: cientos de robots se toman el escenario en Shanghái
10 de febrero, 19:36 GMT
Sin embargo, el texto concluye alertando que la paciencia colectiva no debe derivar en una rebaja de las exigencias técnicas ni en una autocomplacencia del sector industrial.

En ese sentido, se insta a las empresas tecnológicas chinas a responder con rigor profesional y resultados concretos a la confianza depositada por la sociedad, consolidando así un ecosistema donde la capacidad de explorar y aprender de las caídas impulse el liderazgo tecnológico del país.
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