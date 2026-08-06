China impone "contramedidas necesarias" por restricciones tecnológicas de EEUU
© AP Photo / Andy WongLa gente pasa junto a un robot policial equipado con una cámara de videovigilancia en el estadio de un centro deportivo, en la provincia de Guangdong, China
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Luego de que Washington incluyera a los robots humanoides y cuadrúpedos chinos en su lista de importaciones prohibidas por "seguridad nacional", Pekín anunció restricciones a las exportaciones al país norteamericano de "bienes de doble uso relacionados con drones".
En un comunicado, el Ministerio de Comercio chino sostuvo que las medidas tomadas por la Administración Trump "perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de China", por lo que el gigante asiático "no tiene por tanto otra opción que tomar las contramedidas necesarias en respuesta".
"Para preservar la seguridad nacional", Pekín va a "reforzar el control de las exportaciones a EEUU de bienes de doble uso relacionados con drones", se lee en el boletín.
Las medidas también incluyen la prohibición de "realizar transacciones, cooperar o realizar cualquier otra actividad" con seis empresas estadounidenses, incluidas Applied DNA Sciences y Stratum Reservoir.
2 de agosto, 06:13 GMT
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