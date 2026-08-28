https://noticiaslatam.lat/20260828/fuerzas-de-eeuu-usan-laser-para-derribar-drones-en-la-frontera-con-mexico-1174848752.html

Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México

Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México

Sputnik Mundo

Entre el 25 y el 26 de agosto, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur de EEUU derribaron tres vehículos aéreos no tripulados... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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En un comunicado, la entidad castrense aseguró que los drones fueron derribados con un "sistema láser multipropósito de alta energía del Ejercito". No es la primera vez que sucede un episodio similar, e incluso el Gobierno de México ha reconocido que este tipo de operaciones suelen hacerse bajo el respeto a la Ley de Seguridad Nacional mexicana."Las redes de los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el contrabando ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a los socios de las fuerzas del orden", destacó el general Curtis Taylor.

https://noticiaslatam.lat/20260823/hay-funcionarios-de-alto-nivel-en-mexico-que-trabajan-con-carteles-segun-el-director-de-la-dea-1174781664.html

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