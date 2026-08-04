"Si hay incautación de bienes, a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que esté en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México", dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.La mandataria se refirió así al caso de Ismael "el Mayo" Zambada, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, así como al aseguramiento de 15.000 millones de dólares. Al respecto, dijo que dichos recursos corresponden a una estimación del daño económico atribuido al capo de la droga y no a bienes ya identificados o asegurados.Sheinbaum también adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informará en los próximos días sobre la recuperación de 500.000 dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si el Gobierno de Estados Unidos confisca bienes a narcotraficantes, México solicitará que esos recursos sean entregados al país.
"Si hay incautación de bienes, a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que esté en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México", dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.
🇲🇽💰🇺🇸 México debe beneficiarse del dinero que incaute EEUU a 'narcos', afirma Sheinbaum
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La mandataria se refirió así al caso de Ismael "el Mayo" Zambada, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, así como al aseguramiento de 15.000 millones de dólares. Al respecto, dijo que dichos recursos corresponden a una estimación del daño económico atribuido al capo de la droga y no a bienes ya identificados o asegurados.
Sheinbaum también adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informará en los próximos días sobre la recuperación de 500.000 dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
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