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Netanyahu afirma que alcanzar un "buen" acuerdo con las autoridades iraníes es imposible
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Concluir un acuerdo verdaderamente "bueno" con las actuales autoridades de Irán "es imposible", declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T18:35+0000
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Según el primer ministro israelí, la segunda opción es la reanudación de las hostilidades."Le expresé [a Trump] que estamos preparados para ello, que nos defenderemos y que no permitiremos que Irán nos ataque", señaló el jefe de Gobierno israelí.Netanyahu añadió que Trump finalmente optó por la tercera vía: reforzar el bloqueo económico a la República Islámica.El jefe de Gobierno del Estado judío aseguró que está decidido a garantizar que "no existan amenazas procedentes de Irán".El 20 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció el inicio de una operación económica contra Irán, describiéndola como un "aislamiento de escala sin precedentes", e instó a los aliados a sumarse a los esfuerzos de Washington. Desde Teherán respondieron que utilizarán todas las posibilidades a su alcance para contrarrestar la presión económica y que la única vía aceptable es un diálogo respetuoso.Paralelamente, Irán continúa las negociaciones con Omán sobre cuestiones relativas al estrecho de Ormuz. El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hossein Mohebí, informó de que las partes han acordado los detalles relativos a la distribución de los ingresos procedentes del tráfico marítimo a través del estrecho.Según sus palabras, si EEUU no acepta las condiciones de Teherán, el estrecho "no se abrirá bajo ninguna circunstancia". Mohebí subrayó que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo el control total de Irán, que los buques de guerra enemigos se hallan a una distancia de al menos 400 kilómetros y que ninguna embarcación puede transitar por esa zona marítima sin el permiso de la parte iraní.La situación en torno a este estrecho de importancia estratégica, por el que transita una parte significativa de los suministros mundiales de petróleo, permanece tensa en el contexto del enfrentamiento continuo entre Irán y EEUU.
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Netanyahu afirma que alcanzar un "buen" acuerdo con las autoridades iraníes es imposible
Concluir un acuerdo verdaderamente "bueno" con las actuales autoridades de Irán "es imposible", declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así lo expresó al comentar las recientes conversaciones que mantuvo con el presidente de EEUU, Donald Trump, celebradas hace varias semanas en la Casa Blanca.
"Discutimos tres opciones. Le hablé de una opción antigua: firmar un buen acuerdo. No tenemos objeciones. Pero dudo que con este grupo de personas (…) se pueda alcanzar un acuerdo. Le planteé [a Donald Trump] que un acuerdo es imposible", aseveró Netanyahu.
Según el primer ministro israelí, la segunda opción es la reanudación de las hostilidades.
"Le expresé [a Trump] que estamos preparados para ello, que nos defenderemos y que no permitiremos que Irán nos ataque", señaló el jefe de Gobierno israelí.
Netanyahu añadió que Trump finalmente optó por la tercera vía: reforzar el bloqueo económico a la República Islámica.
"Lo que ha hecho el presidente Trump es intensificar el bloqueo a Irán. Pero no mediante un refuerzo del bloqueo al propio Irán, sino a través del refuerzo del bloqueo a quienes ayudan a este régimen. Esto es muy importante. Aún tenemos muchas tareas por delante: el desafío lanzado por Irán sigue vigente", concluyó Netanyahu.
El jefe de Gobierno del Estado judío aseguró que está decidido a garantizar que "no existan amenazas procedentes de Irán".
El 20 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció el inicio de una operación económica contra Irán, describiéndola como un "aislamiento de escala sin precedentes"
, e instó a los aliados a sumarse a los esfuerzos de Washington. Desde Teherán respondieron que utilizarán todas las posibilidades a su alcance para contrarrestar la presión económica
y que la única vía aceptable es un diálogo respetuoso.
Paralelamente, Irán continúa las negociaciones con Omán sobre cuestiones relativas al estrecho de Ormuz. El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hossein Mohebí, informó de que las partes han acordado los detalles relativos a la distribución de los ingresos procedentes del tráfico marítimo a través del estrecho.
Según sus palabras, si EEUU no acepta las condiciones de Teherán, el estrecho "no se abrirá bajo ninguna circunstancia". Mohebí subrayó que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo el control total de Irán, que los buques de guerra enemigos se hallan a una distancia de al menos 400 kilómetros y que ninguna embarcación puede transitar por esa zona marítima sin el permiso de la parte iraní.
La situación en torno a este estrecho de importancia estratégica, por el que transita una parte significativa de los suministros mundiales de petróleo
, permanece tensa
en el contexto del enfrentamiento continuo entre Irán y EEUU
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