https://noticiaslatam.lat/20260826/netanyahu-afirma-que-alcanzar-un-buen-acuerdo-con-las-autoridades-iranies-es-imposible-1174810233.html

Netanyahu afirma que alcanzar un "buen" acuerdo con las autoridades iraníes es imposible

Netanyahu afirma que alcanzar un "buen" acuerdo con las autoridades iraníes es imposible

Sputnik Mundo

Concluir un acuerdo verdaderamente "bueno" con las actuales autoridades de Irán "es imposible", declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T18:35+0000

2026-08-26T18:35+0000

2026-08-26T18:35+0000

🛡️ zonas de conflicto

seguridad

benjamín netanyahu

donald trump

irán

eeuu

📰 tensión en el estrecho de ormuz

estrecho de ormuz

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/15/1162669121_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_ac323984d54a37edd5e1845d20f1a056.jpg

Según el primer ministro israelí, la segunda opción es la reanudación de las hostilidades."Le expresé [a Trump] que estamos preparados para ello, que nos defenderemos y que no permitiremos que Irán nos ataque", señaló el jefe de Gobierno israelí.Netanyahu añadió que Trump finalmente optó por la tercera vía: reforzar el bloqueo económico a la República Islámica.El jefe de Gobierno del Estado judío aseguró que está decidido a garantizar que "no existan amenazas procedentes de Irán".El 20 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció el inicio de una operación económica contra Irán, describiéndola como un "aislamiento de escala sin precedentes", e instó a los aliados a sumarse a los esfuerzos de Washington. Desde Teherán respondieron que utilizarán todas las posibilidades a su alcance para contrarrestar la presión económica y que la única vía aceptable es un diálogo respetuoso.Paralelamente, Irán continúa las negociaciones con Omán sobre cuestiones relativas al estrecho de Ormuz. El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hossein Mohebí, informó de que las partes han acordado los detalles relativos a la distribución de los ingresos procedentes del tráfico marítimo a través del estrecho.Según sus palabras, si EEUU no acepta las condiciones de Teherán, el estrecho "no se abrirá bajo ninguna circunstancia". Mohebí subrayó que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo el control total de Irán, que los buques de guerra enemigos se hallan a una distancia de al menos 400 kilómetros y que ninguna embarcación puede transitar por esa zona marítima sin el permiso de la parte iraní.La situación en torno a este estrecho de importancia estratégica, por el que transita una parte significativa de los suministros mundiales de petróleo, permanece tensa en el contexto del enfrentamiento continuo entre Irán y EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20260821/todo-el-mundo-reconoce-nuestra-victoria-el-presidente-irani-sugiere-el-mejor-momento-para-el-fin-1174757879.html

irán

eeuu

estrecho de ormuz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, seguridad, benjamín netanyahu, donald trump, irán, eeuu, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, estrecho de ormuz, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio