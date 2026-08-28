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El proceso de negociación sobre Ucrania está en "una pausa profunda", informan en el Kremlin

El proceso de negociación sobre Ucrania está en "una pausa profunda", informan en el Kremlin

Sputnik Mundo

Las negociaciones sobre Ucrania atraviesan una profunda pausa, informó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Kiev conoce perfectamente las... 28.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-28T10:03+0000

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La parte ucraniana "conoce perfectamente" las exigencias de la parte rusa para poner fin al conflicto, agregó. En este contexto, aseguró que las FFAA rusas siguen destruyendo la infraestructura militar del régimen de Kiev."Los ataques contra Ucrania continúan. Se producen de forma sistemática y selectiva. Seguimos destruyendo la infraestructura militar y paramilitar del régimen de Kiev", apuntó. Los contactos internacionales El vocero también reveló que no hay planes de una conversación entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Al mismo tiempo, Peskov precisó que el mandatario ruso se reunirá con el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el 29 de agosto.Desde principios de 2026, las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania han celebrado tres rondas de consultas con la mediación de Estados Unidos, la última de las cuales tuvo lugar los días 17 y 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra.

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