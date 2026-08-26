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"Cubiertos de telarañas": medios revelan qué sucedió con los codiciados tanques occidentales enviados a Ucrania
"Cubiertos de telarañas": medios revelan qué sucedió con los codiciados tanques occidentales enviados a Ucrania
Sputnik Mundo
Los tanques occidentales entregados a Kiev prácticamente han dejado de utilizarse en combate debido a su vulnerabilidad frente a los drones que los han vuelto... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T09:01+0000
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Estas unidades, cuyo coste ronda los 10 millones de dólares y que fueron presentadas como una importante incorporación al arsenal ucraniano, "ahora permanecen en gran medida ocultas en zonas boscosas y cubiertas de telarañas", fuera de las operaciones de combate.Se señala en las publicaciones que la 33.ª Brigada Mecanizada Independiente fue formada, en parte, para operar estos tanques. Sin embargo, ante las dificultades para protegerlos incluso de drones relativamente baratos, la unidad habría dejado de recibir misiones de combate y algunos de sus militares fueron reconvertidos en operadores de drones.Los vehículos blindados se utilizan principalmente para remolcar la maquinaria averiada. Según uno de los combatientes, en el campo de batalla solo se emplean cuando hace mal tiempo, ya que las malas condiciones meteorológicas dificultan el uso de los drones.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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"Cubiertos de telarañas": medios revelan qué sucedió con los codiciados tanques occidentales enviados a Ucrania
Los tanques occidentales entregados a Kiev prácticamente han dejado de utilizarse en combate debido a su vulnerabilidad frente a los drones que los han vuelto prácticamente inservibles, informan medios. Sin embargo, Ucrania sigue manteniéndolos y entrenando a sus soldados para usarlos.
Estas unidades, cuyo coste ronda los 10 millones de dólares y que fueron presentadas como una importante incorporación al arsenal ucraniano, "ahora permanecen en gran medida ocultas en zonas boscosas y cubiertas de telarañas", fuera de las operaciones de combate.
Se señala en las publicaciones que la 33.ª Brigada Mecanizada Independiente fue formada, en parte, para operar estos tanques. Sin embargo, ante las dificultades para protegerlos incluso de drones relativamente baratos, la unidad habría dejado de recibir misiones de combate y algunos de sus militares fueron reconvertidos en operadores de drones.
Los vehículos blindados se utilizan principalmente para remolcar la maquinaria averiada. Según uno de los combatientes, en el campo de batalla solo se emplean cuando hace mal tiempo, ya que las malas condiciones meteorológicas dificultan el uso de los drones.
Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental
frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.