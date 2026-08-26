https://noticiaslatam.lat/20260826/cubiertos-de-telaranas-medios-revelan-que-sucedio-con-los-codiciados-tanques-occidentales-enviados-1174800047.html

"Cubiertos de telarañas": medios revelan qué sucedió con los codiciados tanques occidentales enviados a Ucrania

"Cubiertos de telarañas": medios revelan qué sucedió con los codiciados tanques occidentales enviados a Ucrania

Sputnik Mundo

Los tanques occidentales entregados a Kiev prácticamente han dejado de utilizarse en combate debido a su vulnerabilidad frente a los drones que los han vuelto... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T09:01+0000

2026-08-26T09:01+0000

2026-08-26T09:01+0000

internacional

seguridad

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

tanques

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174800142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_842141c4be3d5090a5de77ba8d193fbe.jpg

Estas unidades, cuyo coste ronda los 10 millones de dólares y que fueron presentadas como una importante incorporación al arsenal ucraniano, "ahora permanecen en gran medida ocultas en zonas boscosas y cubiertas de telarañas", fuera de las operaciones de combate.Se señala en las publicaciones que la 33.ª Brigada Mecanizada Independiente fue formada, en parte, para operar estos tanques. Sin embargo, ante las dificultades para protegerlos incluso de drones relativamente baratos, la unidad habría dejado de recibir misiones de combate y algunos de sus militares fueron reconvertidos en operadores de drones.Los vehículos blindados se utilizan principalmente para remolcar la maquinaria averiada. Según uno de los combatientes, en el campo de batalla solo se emplean cuando hace mal tiempo, ya que las malas condiciones meteorológicas dificultan el uso de los drones.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.

https://noticiaslatam.lat/20260818/rusia-sume-a-la-industria-militar-de-ucrania-en-una-crisis-sistemica-declara-un-experto-1174704730.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, tanques