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Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin
Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin
Sputnik Mundo
Los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con Rusia, declaró el presidente del país euroasiático, Vladímir... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T11:00+0000
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El jefe del Estado ruso señaló que la modernización de los armamentos en Rusia se lleva a cabo sobre la base científica y productiva nacional, añadiendo que esto "es el resultado del trabajo precisamente de los científicos, diseñadores, ingenieros y obreros rusos".El presidente ruso destacó especialmente que, con el inicio de la operación militar especial, "se produjo un desarrollo cualitativo de muchos tipos de armamentos".Otras declaraciones del mandatario ruso:
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Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin
11:00 GMT 23.06.2026 (actualizado: 11:10 GMT 23.06.2026)
Noticia en desarrollo
Los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con Rusia, declaró el presidente del país euroasiático, Vladímir Putin. Agregó que su estado está preparado para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.
"Si bien antes, los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y un golpe de Estado, ahora Occidente afirma abiertamente que se prepara para la guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos militares y ofensivos".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
El jefe del Estado ruso señaló que la modernización de los armamentos en Rusia se lleva a cabo sobre la base científica y productiva nacional, añadiendo que esto "es el resultado del trabajo precisamente de los científicos, diseñadores, ingenieros y obreros rusos".
"Conforme al programa estatal de armamento, se moderniza de manera consecutiva la tríada nuclear, las fuerzas terrestres, y aumenta el potencial bélico de las Fuerzas Aeroespaciales y de la Armada".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
El presidente ruso destacó especialmente que, con el inicio de la operación militar especial, "se produjo un desarrollo cualitativo de muchos tipos de armamentos".
Otras declaraciones del mandatario ruso:
Rusia está preparada para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.
Putin califica de falsas las declaraciones de Occidente sobre una supuesta amenaza rusa.
Rusia aboga por una seguridad igualitaria e indivisible para todos, que puede lograrse mediante el establecimiento de un sistema multipolar de relaciones internacionales.
Más de 1.000 armas y equipos rusos fueron probados en condiciones de combate en 2025.