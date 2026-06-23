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Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin

Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin

Sputnik Mundo

Los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con Rusia, declaró el presidente del país euroasiático, Vladímir... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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El jefe del Estado ruso señaló que la modernización de los armamentos en Rusia se lleva a cabo sobre la base científica y productiva nacional, añadiendo que esto "es el resultado del trabajo precisamente de los científicos, diseñadores, ingenieros y obreros rusos".El presidente ruso destacó especialmente que, con el inicio de la operación militar especial, "se produjo un desarrollo cualitativo de muchos tipos de armamentos".Otras declaraciones del mandatario ruso:

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