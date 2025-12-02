https://noticiaslatam.lat/20251202/el-espanol-es-el-tercer-idioma-con-mas-hablantes-a-nivel-mundial-1169008784.html

El español es el tercer idioma con más hablantes a nivel mundial

Sputnik Mundo

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Francisco Moreno, director del Observatorio Global del Español, compartieron dicha información durante... 02.12.2025

Según precisaron, actualmente hay 635 millones de hispanohablantes registrados en todo el mundo. Así, la lengua se sitúa únicamente detrás del chino mandarín y el hindi entre los idiomas más hablados, lo que reafirma su estatus como una "lengua mayoritaria" a nivel global, dijeron.La vitalidad del idioma se evidencia no solo en su número total de hablantes, sino también en su crecimiento, afirmó García Montero, añadiendo que el mismo fue del 5% en el último año. El director del Instituto Cervantes, de visita en el país para asistir a la FIL, destacó además que más de 530 millones de personas tienen el español como lengua materna.El anuario informa además que la cantidad de personas que estudian español ha crecido un 20% en los últimos diez años. Este grupo, compuesto por hijos de emigrantes, estudiantes extranjeros y aquellos que se mudan a países hispanohablantes, es considerado el motor que asegura la continuidad y expansión de la comunidad de hablantes a largo plazo, indicó García Montero.En cuanto a su distribución geográfica, México se mantiene como el país con el mayor número de hispanohablantes nativos, con cerca de 125 millones de personas. Un dato esencial que resalta la dimensión global del idioma es que uno de cada diez hablantes nativos de español reside actualmente en países no hispanohablantes, lo que subraya la relevancia del español como una lengua fundamental en los procesos migratorios internacionales.A pesar de su fortaleza global, el español enfrenta desafíos notables, particularmente en Estados Unidos, un país que cuenta con 48 millones de hispanohablantes. El informe del Instituto Cervantes advierte sobre el riesgo de que la lengua se convierta en una "lengua sospechosa" debido a la draconiana política antimigratoria de la actual Administración republicana, que crea un clima que impacta negativamente el entorno social del idioma.Los expertos dijeron que el peligro no reside en que las personas dejen de hablar español en sus hogares, sino en la afectación al prestigio de la lengua. Al asociarla con ser susceptible de deportación y convertir a sus hablantes en "sospechosos", se mina la dignidad del idioma. Este deterioro, según el director del Observatorio Global del Español, podría afectar gravemente su continuidad y su vitalidad en el medio y largo plazo dentro de estos contextos no hispanohablantes.

