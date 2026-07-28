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La humanidad llegó a hablar hasta 75.000 lenguas distintas, señala estudio

La humanidad llegó a hablar hasta 75.000 lenguas distintas, señala estudio

Sputnik Mundo

Una investigación publicada en 'Science' estima que la diversidad lingüística alcanzó su punto máximo hace miles de años, antes de reducirse por la expansión... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el estudio publicado en la revista, la humanidad pudo haber hablado entre 30.000 y más de 75.000 lenguas distintas en un mismo periodo de la historia. La investigación señala que el mayor nivel de diversidad se registró entre el primer milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo, muy por encima de las cerca de 7.500 lenguas que se utilizan actualmente en el mundo.Para llegar a esta estimación, investigadores recurrieron a modelos matemáticos y combinaron conocimientos de antropología, lingüística y demografía para reconstruir la evolución de las lenguas desde hace unos 12.000 años, al final de la última Edad de Hielo, durante el inicio del Holoceno.El estudio sostiene que las primeras comunidades humanas, organizadas en pequeños grupos de cazadores-recolectores dispersos por distintas regiones del planeta, hablaban entre 4.500 y 6.200 lenguas. Conforme la población creció y surgieron la agricultura y los asentamientos permanentes, también aumentó el número de comunidades lingüísticas.Los investigadores explican que el desarrollo de sociedades más sedentarias favoreció la aparición de numerosas lenguas locales, mientras que con el paso de los siglos surgieron distintas familias lingüísticas y, posteriormente, la escritura en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica.Sin embargo, la investigación identifica un prolongado declive en la diversidad lingüística provocado por la expansión de grandes imperios y, siglos más tarde, por el colonialismo europeo, procesos que impulsaron la sustitución de lenguas locales por idiomas dominantes y redujeron significativamente el número de idiomas hablados.Los autores destacan que las lenguas no solo funcionan como herramientas de comunicación, sino que también conservan conocimientos, tradiciones e información sobre la historia de las sociedades. Además, subrayan que permiten reconstruir aspectos del pasado, como los lugares donde vivían las personas, su alimentación y sus formas de organización.El estudio recuerda que muchas lenguas antiguas desaparecieron, mientras que otras evolucionaron y dieron origen a nuevos idiomas. Un ejemplo es el latín, que, tras la caída del Imperio romano de Occidente, derivó en lenguas como el español, el francés y el italiano. Asimismo, señala que algunas lenguas indígenas lograron sobrevivir a los intentos de supresión durante la colonización.Actualmente, alrededor de la mitad de las lenguas del mundo están en peligro de desaparecer. Los investigadores advierten que cerca del 90% de la población mundial habla apenas el 10% de los idiomas existentes, lo que refleja la creciente concentración lingüística y el riesgo de perder una parte importante del patrimonio cultural de la humanidad.

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