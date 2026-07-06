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URGENTE: Rusia repele un intento de ataque masivo contra objetivos fuera de la zona de la operación militar especial por parte de Kiev, informa la Defensa rusa
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La inteligencia rusa denuncia que Londres está detrás del ataque de Kiev contra el Museo de la Defensa de Sebastopol
La inteligencia rusa denuncia que Londres está detrás del ataque de Kiev contra el Museo de la Defensa de Sebastopol
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El ataque al Museo de Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación de los servicios de inteligencia británicos y de Londres, y es probable que las FFAA... 06.07.2026, Sputnik Mundo
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"La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia informa que, según la información recibida por el SVR, el ataque de alto perfil contra el Museo de la Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación meticulosamente planificada por Londres y sus servicios de inteligencia", reza el comunicado.Precisó que los especialistas británicos se hicieron pasar por asesores militares y cargaron misiones de vuelo en los sistemas de armas para el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el Museo de Defensa de Sebastopol. Es muy probable que las Fuerzas Armadas ucranianas desconocieran el verdadero propósito del ataque, planeado por el Reino Unido, agregó.Para Londres, la quema de la obra panorámica del Museo de la Defensa de Sebastopol representó un acto de destrucción de la evidencia del heroísmo del soldado ruso, declaró el SVR. En Londres se considera que el conflicto de Ucrania es un intento de venganza por el proyecto, que no se llevó a cabo en el siglo XIX, de infligir una derrota estratégica a Rusia, añadió.El 10 de junio, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra el Museo de la Defensa de Sebastopol, incendiándolo. Como resultado, la pintura Defensa de Sebastopol 1854-1855, una recreación de la época soviética, quedó prácticamente destruida. No obstante, fragmentos de la obra original de Franz Roubaud se conservan en una sucursal del museo y resultaron intactos.
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La inteligencia rusa denuncia que Londres está detrás del ataque de Kiev contra el Museo de la Defensa de Sebastopol

10:45 GMT 06.07.2026
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimediaEl incendio en el Museo de la Defensa de Sebastopol tras el ataque ucraniano
El incendio en el Museo de la Defensa de Sebastopol tras el ataque ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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El ataque al Museo de Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación de los servicios de inteligencia británicos y de Londres, y es probable que las FFAA ucranianas no estuvieran al tanto del verdadero propósito del ataque, informó la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR).
"La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia informa que, según la información recibida por el SVR, el ataque de alto perfil contra el Museo de la Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación meticulosamente planificada por Londres y sus servicios de inteligencia", reza el comunicado.
Precisó que los especialistas británicos se hicieron pasar por asesores militares y cargaron misiones de vuelo en los sistemas de armas para el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el Museo de Defensa de Sebastopol. Es muy probable que las Fuerzas Armadas ucranianas desconocieran el verdadero propósito del ataque, planeado por el Reino Unido, agregó.
Para Londres, la quema de la obra panorámica del Museo de la Defensa de Sebastopol representó un acto de destrucción de la evidencia del heroísmo del soldado ruso, declaró el SVR.
En Londres se considera que el conflicto de Ucrania es un intento de venganza por el proyecto, que no se llevó a cabo en el siglo XIX, de infligir una derrota estratégica a Rusia, añadió.

"Es lamentable que Londres no haya aprendido de los errores del pasado. Estamos convencidos de que los británicos tendrán que responder por este ataque, así como por muchos otros crímenes bárbaros contra los pueblos de Rusia y Ucrania", concluye el comunicado del SVR.

El 10 de junio, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra el Museo de la Defensa de Sebastopol, incendiándolo. Como resultado, la pintura Defensa de Sebastopol 1854-1855, una recreación de la época soviética, quedó prácticamente destruida. No obstante, fragmentos de la obra original de Franz Roubaud se conservan en una sucursal del museo y resultaron intactos.
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