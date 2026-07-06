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La inteligencia rusa denuncia que Londres está detrás del ataque de Kiev contra el Museo de la Defensa de Sebastopol

La inteligencia rusa denuncia que Londres está detrás del ataque de Kiev contra el Museo de la Defensa de Sebastopol

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El ataque al Museo de Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación de los servicios de inteligencia británicos y de Londres, y es probable que las FFAA... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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"La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia informa que, según la información recibida por el SVR, el ataque de alto perfil contra el Museo de la Defensa de Sebastopol en junio fue una provocación meticulosamente planificada por Londres y sus servicios de inteligencia", reza el comunicado.Precisó que los especialistas británicos se hicieron pasar por asesores militares y cargaron misiones de vuelo en los sistemas de armas para el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el Museo de Defensa de Sebastopol. Es muy probable que las Fuerzas Armadas ucranianas desconocieran el verdadero propósito del ataque, planeado por el Reino Unido, agregó.Para Londres, la quema de la obra panorámica del Museo de la Defensa de Sebastopol representó un acto de destrucción de la evidencia del heroísmo del soldado ruso, declaró el SVR. En Londres se considera que el conflicto de Ucrania es un intento de venganza por el proyecto, que no se llevó a cabo en el siglo XIX, de infligir una derrota estratégica a Rusia, añadió.El 10 de junio, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra el Museo de la Defensa de Sebastopol, incendiándolo. Como resultado, la pintura Defensa de Sebastopol 1854-1855, una recreación de la época soviética, quedó prácticamente destruida. No obstante, fragmentos de la obra original de Franz Roubaud se conservan en una sucursal del museo y resultaron intactos.

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