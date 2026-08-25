https://noticiaslatam.lat/20260825/el-plan-de-la-coalicion-de-los-dispuestos-para-ucrania-es-una-ocupacion-aplazada-denuncia-un-1174797437.html

El plan de la 'coalición de los dispuestos' para Ucrania es una "ocupación aplazada", denuncia un funcionario ruso

El plan de la 'coalición de los dispuestos' para Ucrania es una "ocupación aplazada", denuncia un funcionario ruso

Sputnik Mundo

Anteriormente, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, declaró que la llamada 'coalición de los dispuestos' llevaría a cabo maniobras para preparar... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T09:58+0000

2026-08-25T09:58+0000

2026-08-25T09:58+0000

defensa

ucrania

reino unido

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

rusia

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0a/1163218425_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5567623b0951ed4c36eaec0d0a72de82.jpg

En sus palabras, los países de la OTAN que forman parte de la 'coalición de los dispuestos' aspiran a ocupar, no solo de facto, sino también de jure, los territorios que quedan de Ucrania.La 'coalición de los dispuestos' está formada por más de 30 países, y sus iniciadores fueron Reino Unido y Francia. Por su parte, el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, calificó a esta coalición de instigadores de guerra.

https://noticiaslatam.lat/20260824/enorme-problema-polonia-advierte-a-ucrania-sobre-las-consecuencias-de-glorificar-al-upa--1174785875.html

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, reino unido, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia, 🛡️ zonas de conflicto