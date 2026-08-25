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El plan de la 'coalición de los dispuestos' para Ucrania es una "ocupación aplazada", denuncia un funcionario ruso
El plan de la 'coalición de los dispuestos' para Ucrania es una "ocupación aplazada", denuncia un funcionario ruso
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Anteriormente, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, declaró que la llamada 'coalición de los dispuestos' llevaría a cabo maniobras para preparar... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, los países de la OTAN que forman parte de la 'coalición de los dispuestos' aspiran a ocupar, no solo de facto, sino también de jure, los territorios que quedan de Ucrania.La 'coalición de los dispuestos' está formada por más de 30 países, y sus iniciadores fueron Reino Unido y Francia. Por su parte, el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, calificó a esta coalición de instigadores de guerra.
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El plan de la 'coalición de los dispuestos' para Ucrania es una "ocupación aplazada", denuncia un funcionario ruso
Anteriormente, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, declaró que la llamada 'coalición de los dispuestos' llevaría a cabo maniobras para preparar al contingente de cara a su despliegue en Ucrania. Está previsto que los militares sean trasladados inmediatamente después de que se alcance un acuerdo de alto el fuego.
"La 'coalición de los dispuestos' dejó claro que se trata de una coalición que ansía sangre y muerte. Una declaración como esta no acerca, sino que, por el contrario, aleja la posibilidad de la paz", aseguró a Sputnik el presidente de una comisión de la Cámara Cívica de Rusia, Vladímir Rógov.
En sus palabras, los países de la OTAN que forman parte de la 'coalición de los dispuestos' aspiran a ocupar, no solo de facto, sino también de jure, los territorios que quedan de Ucrania.
"Su plan, en realidad, es una ocupación definitiva, aunque aplazada, por parte de Occidente del territorio controlado por el régimen de [Volodímir] Zelenski", agregó.
La 'coalición de los dispuestos' está formada por más de 30 países, y sus iniciadores fueron Reino Unido y Francia. Por su parte, el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, calificó a esta coalición de instigadores de guerra.
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