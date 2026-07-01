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"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?
"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?
Sputnik Mundo
Los políticos británicos se muestran muy incoherentes en su actuación respecto al conflicto de Ucrania y a la cooperación con China, comentó a Sputnik George... 01.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-01T11:11+0000
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En cuanto a la crisis ucraniana, la cúpula política británica apostó todo a la confrontación con Rusia, utilizando a Ucrania como peón en ese conflicto, aseveró el analista.Como ejemplo, el experto mencionó el acuerdo de "asociación por 100 años" entre el Reino Unido y Ucrania. Esto, en sus palabras, pone de manifiesto la profunda implicación de Londres en la idea de confrontación.Al mismo tiempo, el analista criticó esta decisión por considerarla miope.Además, dio por sentado que el Reino Unido, tal y como es ahora, "ya no existirá dentro de 100 años", insinuando cambios en el mundo.Ni con China ni sin ellaEn lo que concierne al gigante asiático, las élites políticas británicas se debaten entre una fuerte hostilidad hacia China y el deseo de beneficiarse de la cooperación con ese país, apuntó Galloway.De esta manera, el exdiputado calificó al saliente ministro británico, Keir Starmer, quien acaba de dimitir, como un "ejemplo" de esa política.Galloway fue elegido siete veces, desde 1987, para la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido. El político abandonó el Reino Unido en 2025 después de que él y su esposa fueran detenidos e interrogados en el aeropuerto de Londres.
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"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?
Los políticos británicos se muestran muy incoherentes en su actuación respecto al conflicto de Ucrania y a la cooperación con China, comentó a Sputnik George Galloway, el exdiputado de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Reino Unido.
En cuanto a la crisis ucraniana, la cúpula política británica apostó todo a la confrontación con Rusia, utilizando a Ucrania como peón en ese conflicto, aseveró el analista.
"Hay armas, hay dinero, hay apoyo diplomático y mediático. Los británicos están totalmente comprometidos con esta guerra contra Rusia", sostuvo.
Como ejemplo, el experto mencionó el acuerdo de "asociación por 100 años" entre el Reino Unido y Ucrania. Esto, en sus palabras, pone de manifiesto la profunda implicación de Londres en la idea de confrontación.
Al mismo tiempo, el analista criticó esta decisión por considerarla miope.
"Nos hemos comprometido a aportar 3.000 millones de libras esterlinas [3.975 millones de dólares] a Ucrania durante 100 años sin saber quién gobernará Ucrania, cuáles serán las fronteras de Ucrania durante esos 100 años ni cuáles serán las del Reino Unido", enfatizó Galloway.
Además, dio por sentado que el Reino Unido, tal y como es ahora, "ya no existirá dentro de 100 años", insinuando cambios en el mundo.
En lo que concierne al gigante asiático, las élites políticas británicas se debaten entre una fuerte hostilidad hacia China y el deseo de beneficiarse de la cooperación con ese país, apuntó Galloway.
De esta manera, el exdiputado calificó al saliente ministro británico, Keir Starmer, quien acaba de dimitir, como un "ejemplo" de esa política.
"Literalmente, en cuestión de unas pocas semanas, pasó de describir a China como una amenaza para el Reino Unido a presentarse en Pekín con el sombrero en la mano pidiendo una alianza estratégica", aseveró.
Galloway fue elegido siete veces, desde 1987, para la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido. El político abandonó el Reino Unido en 2025 después de que él y su esposa fueran detenidos e interrogados en el aeropuerto de Londres.
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