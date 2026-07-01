https://noticiaslatam.lat/20260701/atrapados-en-contradiccion-por-que-las-elites-britanicas-adoptan-una-postura-hostil-hacia-rusia-y-1174123691.html

"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?

"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?

Sputnik Mundo

Los políticos británicos se muestran muy incoherentes en su actuación respecto al conflicto de Ucrania y a la cooperación con China, comentó a Sputnik George... 01.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-01T11:11+0000

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En cuanto a la crisis ucraniana, la cúpula política británica apostó todo a la confrontación con Rusia, utilizando a Ucrania como peón en ese conflicto, aseveró el analista.Como ejemplo, el experto mencionó el acuerdo de "asociación por 100 años" entre el Reino Unido y Ucrania. Esto, en sus palabras, pone de manifiesto la profunda implicación de Londres en la idea de confrontación.Al mismo tiempo, el analista criticó esta decisión por considerarla miope.Además, dio por sentado que el Reino Unido, tal y como es ahora, "ya no existirá dentro de 100 años", insinuando cambios en el mundo.Ni con China ni sin ellaEn lo que concierne al gigante asiático, las élites políticas británicas se debaten entre una fuerte hostilidad hacia China y el deseo de beneficiarse de la cooperación con ese país, apuntó Galloway.De esta manera, el exdiputado calificó al saliente ministro británico, Keir Starmer, quien acaba de dimitir, como un "ejemplo" de esa política.Galloway fue elegido siete veces, desde 1987, para la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido. El político abandonó el Reino Unido en 2025 después de que él y su esposa fueran detenidos e interrogados en el aeropuerto de Londres.

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