Instalaciones militares británicas podrían ser objetivo por ataques de Kiev, advierte Moscú
© Sputnik / Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, la portavoz de la Cancillería de Rusia
© Sputnik / Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/
Síguenos en
La respuesta de Rusia a los ataques de Ucrania con armas británicas podría dirigirse contra instalaciones militares del Reino Unido en Ucrania y fuera de sus fronteras, alertó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
"Los responsables de cometer crímenes de guerra, incluidos los perpetrados contra la población civil de nuestro país, serán castigados de acuerdo con la gravedad de sus actos", declaró la diplomática en una rueda de prensa.
La diplomática instó a Londres a "analizar cuidadosamente la situación" y a "renunciar a una línea hostil y agresiva, que solo puede prolongar la agonía del régimen neonazi de Kiev y crear el riesgo de que el conflicto alcance un nivel fundamentalmente nuevo".
Además, mencionó que Ucrania no presentó ninguna nueva propuesta para resolver el conflicto.
Al mismo tiempo, Zajárova denunció que Rusia detectó información sobre la transferencia por parte del Reino Unido a Ucrania de datos tecnológicos que permitirían fabricar misiles de crucero Storm Shadow en territorio ucraniano.
Zajárova añadió que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una medida similar para la transferencia de tecnología a Ucrania, aunque no llegó a ponerla en práctica.
"Es evidente que, al transferir a los ucranianos las llamadas funciones de ensamblaje, Londres y París intentan desesperadamente eludir su responsabilidad por los ataques en profundidad del territorio de nuestro país", constató.
En cuanto a las discusiones sobre el posible envío de contingentes extranjeros a Ucrania, la portavoz declaró que cualquier fuerza foránea desplegada en el país que obstaculice el desarrollo de la operación militar especial rusa será considerada un objetivo militar legítimo.
"Cualquier contingente extranjero en Ucrania que obstaculice el desarrollo de la operación militar especial y el logro de una solución sostenible es categóricamente inaceptable y se convertirá en un objetivo militar legítimo", destacó.
Asimismo, subrayó que los políticos occidentales que decidieron continuar con la escalada asumirán la responsabilidad por ello.
"La Coalición de Voluntarios anunció la creación de una fuerza multinacional para su despliegue en Ucrania bajo el pretexto de supervisar el alto el fuego. En esencia, se ha dado un nuevo paso hacia una mayor implicación de los países europeos de la OTAN en el conflicto", enfatizó.
Durante una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada el 24 de agosto en Kiev, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, anunció que la coalición realizará ejercicios para preparar un contingente que podría desplegarse en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de alto el fuego.
Amenaza ucraniana en el mar Negro
Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron en el mar Negro en lo que va de año 214 barcos civiles que navegaban bajo banderas de distintos países, comunicó Zajárova.
"El régimen de Zelenski sigue creando amenazas militares para los países de la región del mar Negro", sostuvo.
La portavoz instó a los Estados miembros de la OTAN a tener en cuenta que el armamento que el bloque bélico envía a Kiev se utiliza contra el propio bloque, citando como ejemplo el caso del avión rumano F-16 que atacó un dron marítimo ucraniano cerca de las costas de Rumanía.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.