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Instalaciones militares británicas podrían ser objetivo por ataques de Kiev, advierte Moscú

Instalaciones militares británicas podrían ser objetivo por ataques de Kiev, advierte Moscú

Sputnik Mundo

La respuesta de Rusia a los ataques de Ucrania con armas británicas podría dirigirse contra instalaciones militares del Reino Unido en Ucrania y fuera de sus... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T15:42+0000

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La diplomática instó a Londres a "analizar cuidadosamente la situación" y a "renunciar a una línea hostil y agresiva, que solo puede prolongar la agonía del régimen neonazi de Kiev y crear el riesgo de que el conflicto alcance un nivel fundamentalmente nuevo".Además, mencionó que Ucrania no presentó ninguna nueva propuesta para resolver el conflicto.Al mismo tiempo, Zajárova denunció que Rusia detectó información sobre la transferencia por parte del Reino Unido a Ucrania de datos tecnológicos que permitirían fabricar misiles de crucero Storm Shadow en territorio ucraniano.Zajárova añadió que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una medida similar para la transferencia de tecnología a Ucrania, aunque no llegó a ponerla en práctica.En cuanto a las discusiones sobre el posible envío de contingentes extranjeros a Ucrania, la portavoz declaró que cualquier fuerza foránea desplegada en el país que obstaculice el desarrollo de la operación militar especial rusa será considerada un objetivo militar legítimo."Cualquier contingente extranjero en Ucrania que obstaculice el desarrollo de la operación militar especial y el logro de una solución sostenible es categóricamente inaceptable y se convertirá en un objetivo militar legítimo", destacó.Asimismo, subrayó que los políticos occidentales que decidieron continuar con la escalada asumirán la responsabilidad por ello.Durante una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada el 24 de agosto en Kiev, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, anunció que la coalición realizará ejercicios para preparar un contingente que podría desplegarse en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de alto el fuego.Amenaza ucraniana en el mar NegroLas Fuerzas Armadas ucranianas atacaron en el mar Negro en lo que va de año 214 barcos civiles que navegaban bajo banderas de distintos países, comunicó Zajárova.La portavoz instó a los Estados miembros de la OTAN a tener en cuenta que el armamento que el bloque bélico envía a Kiev se utiliza contra el propio bloque, citando como ejemplo el caso del avión rumano F-16 que atacó un dron marítimo ucraniano cerca de las costas de Rumanía.

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