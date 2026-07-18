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Rusia golpea la logística militar de Ucrania en el mar Negro

Rusia golpea la logística militar de Ucrania en el mar Negro

Sputnik Mundo

Del 17 al 18 de julio, las tropas rusas llevaron a cabo otra serie de ataques contra varios puertos ucranianos en la costa del mar Negro, informan desde el... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Como consecuencia de los ataques, fueron golpeados:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260717/rusia-golpea-la-infraestructura-portuaria-y-registra-mas-de-10000-bajas-ucranianas-en-una-semana-de-1174316188.html

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