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Rusia golpea la logística militar de Ucrania en el mar Negro
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Del 17 al 18 de julio, las tropas rusas llevaron a cabo otra serie de ataques contra varios puertos ucranianos en la costa del mar Negro, informan desde el... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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Como consecuencia de los ataques, fueron golpeados:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia golpea la logística militar de Ucrania en el mar Negro

10:13 GMT 18.07.2026
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Drones rusos Geran - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
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Del 17 al 18 de julio, las tropas rusas llevaron a cabo otra serie de ataques contra varios puertos ucranianos en la costa del mar Negro, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
Como consecuencia de los ataques, fueron golpeados:
En el puerto de Odesa
Instalaciones de la infraestructura portuaria utilizadas para la descarga de combustibles y lubricantes, así como depósitos con productos petrolíferos destinados al abastecimiento de las tropas de Kiev.
en el puerto de Chernomorsk
Un buque portacontenedores que se encontraba descargando municiones.
Cerca de la isla Zmeini
Un buque de carga seca que transportaba mercancías para las FFAA de Ucrania.
En las proximidades de la localidad de Ribakovka
Un lanzador y un vehículo de transporte y carga del sistema de misiles Neptun-2.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
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