Rusia sume a la industria militar de Ucrania en una crisis sistémica, declara un experto
© REUTERS Gleb GaranichUn bombero trabaja para extinguir un incendio tras el ataque ruso
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El radio cada vez mayor de los ataques rusos —dirigidos contra una planta siderúrgica vital en el centro de Ucrania, fábricas de drones en Kiev y la logística marítima a lo largo del mar Negro— tiene como objetivo desmantelar sistemáticamente la industria militar del país, explicó a Sputnik el experto militar Alexandr Stepánov.
Según el analista, la paralización de ArcelorMittal Krivói Rog, uno de los principales productores de acero del país, puede afectar el suministro de materias primas para fabricar vehículos blindados, artillería y otros sistemas militares.
El efecto acumulativo, sostiene, podría reducir las capacidades de producción y abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
El efecto acumulativo, sostiene, podría reducir las capacidades de producción y abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Según Stepánov, los ataques contra instalaciones en Odesa e Izmaíl buscan afectar los puntos de recepción, almacenamiento y transporte de armas y combustible.
"De facto, en la actualidad se mantiene solo el corredor terrestre, su componente ferroviario, así como las principales vías que garantizan el transporte de carga, incluso mediante vehículos y maquinaria especializada", subrayó.
Al mismo tiempo, el experto advirtió que los países europeos están ampliando su propia producción de armamento y creando capacidades militares fuera de Ucrania, mientras aumenta el riesgo de una expansión de la confrontación.
"Por ello, esperamos provocaciones en el Báltico, en torno a la región de Kaliningrado, en el Ártico, en las aguas del mar Negro y, posteriormente, con una proyección hacia el Mediterráneo. Se trata de una guerra híbrida de proxies distribuida", concluyó.
Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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