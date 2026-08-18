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Rusia sume a la industria militar de Ucrania en una crisis sistémica, declara un experto

Rusia sume a la industria militar de Ucrania en una crisis sistémica, declara un experto

Sputnik Mundo

El radio cada vez mayor de los ataques rusos —dirigidos contra una planta siderúrgica vital en el centro de Ucrania, fábricas de drones en Kiev y la logística... 18.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-18T08:31+0000

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Según el analista, la paralización de ArcelorMittal Krivói Rog, uno de los principales productores de acero del país, puede afectar el suministro de materias primas para fabricar vehículos blindados, artillería y otros sistemas militares.El efecto acumulativo, sostiene, podría reducir las capacidades de producción y abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.Según Stepánov, los ataques contra instalaciones en Odesa e Izmaíl buscan afectar los puntos de recepción, almacenamiento y transporte de armas y combustible.Al mismo tiempo, el experto advirtió que los países europeos están ampliando su propia producción de armamento y creando capacidades militares fuera de Ucrania, mientras aumenta el riesgo de una expansión de la confrontación.Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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